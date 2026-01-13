A- A+

MÚSICA BTS anuncia tour com três shows no Brasil em 2026; confira datas Apresentações serão realizadas em São Paulo. Últimos shows do grupo sul-coreano no país foram em 2019

O grupo sul-coreano BTS anunciou o retorno aos palcos na tarde desta terça-feira (13) com três shows no Brasil. A última passagem do conjunto em solo brasileiro foi há mais de seis anos.

A turnê, chamada BTS WORLD TOUR, marca a volta do grupo após uma pausa de quatro anos nas atividades para o alistamento obrigatório no serviço militar da Coreia do Sul, iniciada em dezembro de 2022. Todos os integrantes foram dispensados e retornaram à carreira em 2025.

O grupo também planeja lançar um novo álbum em 20 de março deste ano.

As apresentações serão realizadas em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Até o momento, as informações sobre o local e as vendas dos ingressos não foram divulgadas pela BigHit, empresa que gerencia o BTS.

Os últimos shows do BTS no Brasil foram realizados no Allianz Parque, em São Paulo, em 25 e 26 de maio de 2019.



Turnê do BTS: veja as cidades e datas

As datas foram divulgadas nesta terça (13) | Foto: Divulgação/BigHit Music

Novo álbum

O novo álbum do BTS será lançado em 20 de março. Esse é o primeiro trabalho do grupo desde a antologia Proof, lançada em 2022.

Veja também