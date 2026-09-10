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MÚSICA BTS anuncia transmissão ao vivo de show no Brasil; saiba como assistir O grupo sul-americano se apresentará no país em três datas: 28, 30 e 31 de outubro. A transmissão será da apresentação da sexta-feira (30)

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O BTS anunciou, nesta quinta-feira (10), que um dos shows da turnê do grupo em São Paulo será transmitido ao vivo nos cinemas do Brasil. O grupo sul-coreano fará três apresentações no país, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

A exibição será da apresentação da "BTS World Tour ‘Arirang'", marcada para 30 de outubro, no Estádio do MorumBis.

Esta será a primeira vez que um show do BTS realizado na América do Sul terá transmissão ao vivo nos cinemas do Brasil e de outros países. O grupo já se apresentou no país outras quatro vezes.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ LIVE VIEWING FROM BUENOS AIRES & SÃO PAULO



The first-ever BTS Live Viewing broadcasts from South America!



Live from Argentina October 24, and Brazil October 30*

Tickets on sale September 17

Sign up for more info at https://t.co/74MAcoTa3S.… pic.twitter.com/cn7Pqv8T8O — BTS_official (@bts_bighit) September 10, 2026

Além do Brasil, a apresentação do grupo em Buenos Aires, na Argentina, também será transmitida ao vivo nos cinemas. A sessão está marcada para 24 de outubro.

Ingressos

Os ingressos para a transmissão nos cinemas começarão a ser vendidos na próxima quinta-feira (17), às 10h, no horário de Brasília.

Os horários de venda podem variar de acordo com cada território. Por causa dos diferentes fusos horários, algumas regiões poderão receber a transmissão em horários diferentes ou com atraso em relação à apresentação original.



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