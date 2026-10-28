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BTS NO BRASIL Retorno do BTS ao Brasil fortalece comunidade K-pop e mobiliza fãs em Pernambuco Entre viagens, encontros e eventos locais, ARMYs transformam a paixão pelo grupo em conexão e reivindicam espaço para grandes shows no estado

O amor pelo BTS, grupo sul-coreano que conquistou fãs em todo o mundo, também movimenta Pernambuco. Para os ARMYs, como são chamados os admiradores da banda, a paixão vai além das músicas e coreografias: vira amizade, encontros e mobilização em torno da cultura sul-coreana.

Às vésperas dos shows no Brasil, enquanto alguns fãs viajam para São Paulo, outros se organizam para acompanhar os shows nos cinemas. A mobilização também reforça uma reivindicação: ver Pernambuco entrar na rota de grandes atrações internacionais do gênero.

Nesta semana, o grupo fará três apresentações no estádio do MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira (28), sexta-feira (30) e sábado (31), todos às 20h.

No dia 30, o show terá transmissão oficial nos cinemas brasileiros. Algumas salas também poderão exibir a apresentação do dia 31, conforme a programação local.

Fãs se organizam para os shows

A expectativa pelas apresentações mobilizou fãs em todo o estado. A Blue Side, grupo exclusivo para pernambucanos que viajaram a São Paulo, tem como objetivo facilitar a organização de voos, passeios e encontros.

A iniciativa é conduzida por Layra Gomes, Patrícia Freire, Olga Leite e Amandha Nascimento, com atenção especial a quem fará a viagem sozinho.

“A ideia é que possamos nos encontrar no estádio, aproveitar o show juntinhas e viver esse momento como uma grande família de ARMYs”, conta Layra Gomes.

Quem ficará em Pernambuco também participa dos planos. As integrantes da Blue Side pretendem acompanhar as transmissões nos cinemas e preparar cartazes especiais para aproximar quem estará em São Paulo de quem assistirá aos shows no estado.

“É uma forma de aproximar quem estará presencialmente nos shows de quem vai acompanhar tudo daqui. No fim, o nosso objetivo é que ninguém se sinta de fora. Seja em São Paulo ou em Pernambuco, queremos que cada ARMY tenha a oportunidade de viver esse momento com outras pessoas que compartilham o mesmo amor pelo BTS”, afirma Layra.

Pernambuco também quer ser visto

A mobilização em torno dos shows também evidencia a força da comunidade que o k-pop ajudou a formar em Pernambuco. O sucesso internacional do BTS ajudou a aproximar novos públicos da música e da dança sul-coreanas em Pernambuco.

Para Aretha Santana, integrante do grupo de dança Move Dance Team, o anúncio da turnê mundial e o retorno das atividades do BTS renovaram o entusiasmo dos fãs. Entretanto, apesar do crescimento, a cena local ainda enfrenta dificuldades.

“O sonho de todo amante da cultura sul-coreana de Pernambuco é que haja mais eventos que valorizem a cultura e as pessoas que a mantém viva aqui em nosso estado, não apenas por interesse de ganhos pessoais”, defende Aretha.

A produção de encontros ajuda a fortalecer a comunidade. A jornalista e produtora Roberta Meireles começou a organizar eventos em 2019, com as comemorações dos aniversários dos integrantes do BTS em cafés. Para ela, o grupo contribuiu para popularizar o K-pop e abriu caminho para iniciativas locais.

Hoje, à frente da Caixa de Fósforo Produções, participa de projetos ligados à cultura pop asiática, como a Feira Daebak e a Feira Geek Asiática. Ela também colaborou na organização local do Hallyuverse, evento de Random Play Dance em que o público dança ao reconhecer músicas tocadas aleatoriamente.



“O BTS ainda é o grupo mais famoso de K-pop da atualidade. Ele foi responsável por levar uma legião de fãs pro K-pop e, durante a pandemia, trouxe muitas mulheres 30+ pro fandom”, afirma Roberta.

Para ela, o interesse pelo grupo também pode abrir caminhos para conhecer outras culturas.



“A paixão pelo BTS abriu, pra muita gente, as portas pra ter acesso a uma cultura muito diferente da nossa. E isso ajuda a abrir a cabeça, trazer novas vivências”.

O acesso a grandes apresentações, entretanto, continua sendo um obstáculo para os fãs nordestinos. Passagens, hospedagem e outros custos tornam as viagens para São Paulo inviáveis para parte do público.

“Quem é do Nordeste, pra ver show dos grupos maiores e mais famosos, só indo pra SP ou saindo do Brasil, e, pelo custo, acaba ficando só no sonho mesmo, infelizmente”, relata Roberta.

A reivindicação não se resume à possibilidade de assistir aos ídolos sem viajar. Trata-se também de reconhecer o estado como destino para grandes apresentações.

“Os fãs pernambucanos tem tanta vontade de que tenham shows maiores e cada vez mais frequentes aqui que sabem da importância de prestigiar quem vem pra cá, independente de conhecer ou não. Pra gente que produz, ajuda muito ter um público tão engajado! Da vontade de fazer mais e melhor pra eles sempre, porque merecem”, afirma.

SERVIÇO

BTS Word Tour "Arirang"

Quando: Quarta-feira (28), sexta-feira (30) e sábado (31), às 20h

Onde: Estádio do MorumBis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi - São Paulo-SP

Ingressos esgotados



“BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing”

Transmissão ao vivo nos cinemas brasileiros do show do dia 30 de outubro



* Algumas salas também poderão exibir a apresentação do dia 31, conforme a programação local

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