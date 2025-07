A- A+

MÚSICA BTS confirma retorno em 2026 com novo álbum e turnê mundial Atividades estavam suspensas por causa de projetos solo e serviço militar obrigatório de alguns integrantes no exército sul-coreano

Depois de seus integrantes se dedicarem ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul e projetos solo, o BTS está pronto para voltar às atividades. A principal banda de k-pop do mundo anunciou nesta terça-feira que, em 2026, fará um turnê mundial com direito a novo álbum. Os sete integrantes se reuniram numa live que, segundo a Variety, foi assistida por 7.3 milhões de pessoas em tempo real.

“Lançaremos um novo álbum do BTS na primavera do ano que vem”, disse o grupo em comunicado. “A partir de julho, nós sete começaremos a trabalhar juntos de perto em novas músicas. Como será um álbum em grupo, ele vai refletir os pensamentos e ideias de cada integrante. Estamos encarando esse álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos.”

O BTS é formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook. A banda existe desde 2013, mas deu uma pausa em 2022. Até o momento, já foram lançados cinco álbuns em coreano.

