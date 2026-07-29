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K-POP BTS decide não participar do Grammy 2027 em protesto contra categoria asiática O grupo sul-coreano rejeita criação de uma categoria específica para música pop produzida por artistas da Ásia

O grupo de k-pop BTS anunciou, nesta quarta-feira (29), que não pretende concorrer ao Grammy 2027. A decisão é motivada pela criação de uma categoria específica para artistas asiáticos na premiação.

“Decidimos não submeter nosso trabalho para consideração ao Grammy este ano. Esperamos que nossa música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma. Agradecemos aos ARMYs e a todos que estão sempre conosco”, diz o comunicado compartilhado nos perfis dos integrantes do grupo sul-coreano.

“Arirang”, disco que marca o retorno do BTS após um hiato, já vinha sendo cotado às principais categorias da 69ª edição do Grammy, que será realizada no dia 7 de fevereiro de 2027.



No dia 16 de junho, a Recording Academy anunciou a criação de cinco novas categorias para o Grammy. Entre elas, a de Melhor Performance de Música Pop Asiática, uma divisão que os fãs de k-pop e outros gêneros rejeitam desde a sua divulgação.

A organização do prêmio estabeleceu ainda a criação das categorias de Melhor Música Latina, Melhor Performance Vocal Pop Tradicional, Melhor Colaboração de R&B ou Performance de Dupla/Grupo e Melhor Performance de Álbum Folk.

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