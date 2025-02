A- A+

FAMOSOS BTS: polícia sul-coreana investiga mulher japonesa por beijar Jin, astro do k-pop Autoridades receberam queixas de fãs, após suspeita beijar o cantor no rosto, sem o seu consentimento

Uma mulher japonesa está sendo investigada pela polícia sul-coreana por ter supostamente beijado o astro de k-pop Jin, do BTS, sem o consentimento dele. O incidente ocorreu durante o primeiro evento público do ídolo em Seul, em junho passado.

A polícia sul-coreana informou nesta sexta-feira (28) que convocou a mulher - que está atualmente no Japão - para interrogatório, sob a acusação de assédio sexual.

A identidade da suspeita não foi revelada. Segundo a imprensa local, os policiais sul-coreanos conseguiram identificá-la com a ajuda de autoridades japonesas.

No ano passado, Jin celebrou sua dispensa do serviço militar com um evento público, oferecendo abraços para 1.000 fãs. Em vez de apenas abraçar o cantor, a mulher teria beijado o rosto dele.

Vídeos do momento mostram o sul-coreano aparentemente desconfortável com a situação, virando o rosto imediatamente. Outros fãs do BTS ficaram irritados com o beijo, denunciando a mulher por assédio.

