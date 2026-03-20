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STREAMING BTS na Netflix: A que horas será o show de retorno da banda no sábado? Show gratuito na Praça Gwanghwamun, em Seul, no sábado, 21 de março, terá transmissão ao vivo pela Netflix

Após quase quatro anos afastado dos palcos como grupo, o BTS finalmente retorna. A boy band sul-coreana, formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, retomou as atividades após um período dedicado a projetos solo e ao cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

O novo álbum do grupo, ARIRANG, foi lançado nesta sexta-feira 20, e já chega acompanhado de um grande evento: um show gratuito na Praça Gwanghwamun, em Seul, no sábado, 21 de março, com transmissão ao vivo pela Netflix a partir das 8h da manhã, no horário de Brasília. O evento deve reunir cerca de 500 mil fãs presencialmente e milhões virtualmente ao redor do mundo

Pausa para projetos solo e serviço militar

Desde a estreia em 13 de junho de 2013, o BTS se tornou referência global no k-pop, batendo recordes em streaming e nas paradas musicais. Entre 2022 e 2025, os integrantes anunciaram uma pausa no grupo para investir em carreiras solo e cumprir o serviço militar obrigatório, que todos os homens sul-coreanos precisam realizar.

Durante o período de hiato, cada membro lançou projetos individuais ou participou de colaborações, mantendo a presença artística enquanto cumpria suas obrigações militares. Em junho de 2025, os sete já haviam concluído o serviço, abrindo caminho para o esperado retorno coletivo.

Retorno aguardado pelos fãs

Nos últimos meses, surgiram sinais do reencontro, confirmados agora com o novo álbum, show e turnê mundial. A Netflix anunciou também o documentário BTS: O Reencontro, que chega em 27 de março, mostrando imagens inéditas do período de serviço militar e dos preparativos para o retorno.

Para os fãs, conhecidos como ARMY, mais do que novas músicas, a volta do BTS representa o reencontro de uma comunidade global construída ao longo de mais de uma década.

'ARIRANG': novo álbum e significado cultural

O disco ARIRANG reúne 14 faixas e mistura referências da tradição cultural coreana com estética pop contemporânea. O título faz referência a uma das canções folclóricas mais conhecidas da Coreia, associada a sentimentos de saudade, separação e esperança.

Os integrantes explicaram em entrevistas que o projeto foi construído de forma coletiva, refletindo as ideias de todos, e buscou recuperar a energia inicial da banda após anos dedicados a carreiras individuais. Entre os produtores e compositores, nomes como Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made-It e Ryan Tedder aparecem, mas todos os membros participaram da composição de suas faixas.

O show de retorno na Netflix

O show, intitulado BTS: The Comeback Live | ARIRANG, ocorre no sábado, 21, com transmissão ao vivo a partir das 8h (horário de Brasília). A apresentação trará tanto os clássicos da carreira quanto as novas músicas do álbum, oferecendo aos fãs uma experiência completa.

Segundo Brandon Riegg, vice-presidente de séries de não-ficção e esportes da Netflix, o evento será "um espetáculo diferente de tudo o que já vimos", marcando o primeiro grande show global transmitido ao vivo pela plataforma.

Turnê mundial e datas no Brasil

Após o retorno, o BTS embarca em uma turnê mundial com mais de 80 shows, começando em 9 de abril em Goyang, Coreia do Sul, e chegando ao Brasil com três apresentações em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.

A volta da banda é vista por fãs e pela indústria como um dos eventos mais aguardados do pop global nos últimos anos, consolidando novamente o BTS como força dominante na música internacional.

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