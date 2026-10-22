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música BTS no Brasil: MP de SP pede informações para Live Nation e prefeitura sobre mapa de shows Produtora diz que não haverá alterações na disposição de público no evento; fãs preocupavam-se com visão tapada por setores "novos"

A promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) instaurou um procedimento para apurar alterações entre o mapa de assentos do show do grupo de k-pop BTS no Estádio do Morumbis, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Fãs alertaram ao orgão que haveria diferença entre o mapa de lugares divulgados no site de compra de ingressos Ticketmaster e a planta publicada no Diário Oficial do Município, com áreas denominadas PIT 1 e PIT 2.

Em despacho publicado no dia 20, foi pedido que tanto a produtora Live Nation, a tiqueteira e a prefeitura de São Paulo expliquem porque há discrepância entre os dois mapas.

Nas redes sociais, fãs do grupo demonstraram preocupação de que a existência desses dois espaços bloqueasse a visão dos fãs que compraram ingressos previamente para ver o grupo.

No documento divulgado pelo MP-SP., foi recomendado o cumprimento da oferta vista no site de compras, divulgação do mapa definitivo e "ressarcimento em caso de impossibilidade justificada".

Em nota, a produtora Live Nation explicou que não haverá esse um setor chamado PIT nos shows do BTS no Brasil.

"Ressaltamos que o único mapa de assentos válido é aquele publicado oficialmente no site da Ticketmaster Brasil. Incentivamos o público a consultar exclusivamente os canais oficiais para obter informações precisas sobre o evento", diz o documento. Procurada, a prefeitura de São Paulo não respondeu.

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