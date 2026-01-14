A- A+

MÚSICA BTS: Por que a volta do grupo sul-coreano foi o grande assunto do pop deste começo de 2026? Em hiato entre 2022 e 2025, para que integrantes cumprissem serviço militar, o grupo que pôs seu país no mapa do pop anunciou disco novo e turnê internacional que passará pelo Brasil

Se nos últimos anos o mundo inteiro celebrou fenômenos de origem sul-coreana como a animação “ Guerreiras do K-pop”, o filme “ Parasita”, a série ” Round 6” ou a enxurrada de K-dramas que inundaram o streaming, um agradecimento tem que ser feito ao BTS: o grupo de garotos muito bem treinados em canto, rap e dança, criado em 2010, que acabaria se tornando o nome musical mais bem-sucedido da história do país, com mais de 40 milhões de álbuns vendidos, músicas que chegaram ao topo das paradas globais e shows lotados em arenas pelo mundo.

Sinômino de K-pop (movimento que hoje conta com nomes de igual estatura no mundo, como os grupos Blackpink e Stray Kids), o BTS passou como um furacão na segunda metade dos anos 2010, pavimentou o caminho para a invasão cultural sul-coreana e, de repente, em 14 de junho de 2022, anunciou que ia entrar em hiato pela menos pop das razões: seus integrantes tinham que cumprir os 18 meses de serviço militar obrigatório. A volta de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook era aguardada apenas para 2025.

Demorou um pouco mais, mas os anúncios dos últimos dias garantiram que o ano pop enfim começou: no primeiro dia de 2026, a BigHit Music confirmou que o BTS lançará seu quinto álbum de estúdio no dia 20 de março de 2026. O anúncio gerou tanto tráfego entre a dedicada base de fãs do grupo, o ARMY, que travou temporariamente a plataforma Weverse.





E nesta terça-feira, o BTS arrematou sua volta anunciando uma superturnê mundial, com 79 shows em 34 países — e o Brasil está na lista. O grupo se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro. O local ou preços de ingresso ainda não foram divulgados. Além de SP, na América Latina, os astros passam, na América Latina, por Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires. A turnê começa na cidade natal dos rapazes, Goyang, no dia 9 de abril, com mais duas apresentações nos dias 11 e 12. Depois eles seguem para o Japão e Estados Unidos.

Em São Paulo, fãs do BTS já estão acampados em um shopping na Zona Sul de São Paulo na expectativa de comprar ingressos. Em 2017, os paulistanos já se destacavam pela devoção ao grupo (que ainda não era conhecido do grande público): na internet, os fã-clubes se gabavam de ter levado mais de 8 mil pessoas para o aeroporto para receber seus ídolos, no terminal 2 do aeroporto. Na ocasião, eles fizeram dois shows no Citibank Hall.

A passagem mais recente do BTS pelo Brasil foi em maio de 2019 com a turnê “Love yourself: Speak yourself”. Foram feitos dois shows no Allianz Parque, em São Paulo.

O novo álbum do BTS será o primeiro de inéditas desde “Map of the soul: 7”, lançado em fevereiro de 2020 (dois anos depois, eles lançaram a coletânea “Proof”). Durante o hiato, integrantes lançaram álbuns solo (com destaque para o “Jack In The Box”, que levou J-Hope a ser uma das atrações principais do festival Lollapalooza em 2022).

Em 21 de junho de 2025, todos os sete membros, enfim dispensados do serviço militar, finalmente se reuniram. Em novembro, Jimin revelou que o o grupo tinha terminado as gravações de um novo álbum. Em abril, em entrevista a Zane Lowe para a Apple Music, J-Hope dera algumas pistas sobre a evolução do grupo durante o hiato:

“Acho que, com o tempo, cada um de nós refinou sua identidade única à medida que trabalhávamos em nossas próprias músicas, lançávamos nossos projetos solo e fazíamos nossas próprias coisas. O mais curioso para mim é quando nossas identidades, que se moldaram de maneiras diferentes, se unem como BTS. Estou curioso para ver como será... Acho que vai ser uma energia incrível.”

Mudanças visíveis

O serviço militar trouxe algumas mudanças visíveis para os integrantes do BTS, hoje com idades entre 28 e 33 anos: fotos os mostram mais musculosos, particularmente V, cuja transformação já foi descrita por fãs como impressionante, e Jung Kook, cuja estrutura física está visivelmente mais madura, com ombros e peito mais largos.

Com a maturidade (e depois da passagem pelo exército), especula-se agora se o BTS seguirá o sua filosofia de canção, com melodias e produção impecavelmente pop e letras nas quais discutiam abertamente os direitos LGBTQIA+, a saúde mental e a pressão a que os artistas se submetiam para chegar ao sucesso — todos assuntos tabu na Coreia do Sul.

