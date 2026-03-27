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MÚSICA BTS define local de show em SP e data de início das vendas; saiba como comprar ingressos A turnê mundial, que apresenta o novo álbum do grupo aos fãs, se inicia no dia 9 de abril, em Goyang, na Coreia do Sul. A capital paulista é a última parada da etapa latino-americana

O grupo de k-pop BTS revelou nesta sexta-feira, 27, o local onde ocorrerão os shows do grupo em sua passagem por São Paulo. A turnê BTS Word Tour ‘Arirang’, que celebra o retorno do conjunto após quatro anos de hiato, será apresentada no estádio do MorumBIS nas datas de 28, 30 e 31 de outubro deste ano.

Ao todo, serão duas fases de venda - uma para os membros do Army, o fã-clube oficial do BTS, e outra para o público geral. Para os fãs mais ávidos, a venda começa no dia 7 de abril, às 10h (horário de Brasília), com ingressos para os dias 28 e 30 de outubro. No dia 8 de abril, também às 10h, os ingressos para o show do dia 31 começam a ser vendidos.

O fã que desejar fazer parte do Army deve se inscrever no site do Weverse e fazer o cadastro para a pré-venda. O registro, porém, só pode ser feito até quinta-feira, 2 de abril, às 16h (horário de Brasília). Já o público geral só terá acesso à venda no dia 10 de abril, também às 10h, no site da Ticketmaster.

O preço do ingresso para os shows varia entre R$340 e R$1,25 mil, a depender do setor. São eles:

Arquibancada: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia)

Cadeira Superior: R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 1,08 mil (inteira) e R$ 540 (meia)

Pista: R$ 1,25 mil (inteira) e R$ 625 (meia)

Há também o Pacote Vip, que dá acesso ao soundcheck do show, além de outras vantagens como itens exclusivos. O valor é de R$ 4,3 mil (inteira) e R$ 3,7 mil (meia).

Além de São Paulo, o grupo de k-pop também passa por cidades da América Latina como Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. É a primeira vez que o BTS se apresenta nas capitais colombianas e argentinas

A turnê mundial, que apresenta o novo álbum do grupo aos fãs, se inicia no dia 9 de abril, em Goyang, na Coreia do Sul. A capital paulista é a última parada da etapa latino-americana.

Show do BTS em São Paulo

Data: 28, 30 e 31 de outubro

Horário: 20h

Abertura dos Portões: 16h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Preço dos ingressos

Arquibancada: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia)

Cadeira Superior: R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 1,08 mil (inteira) e R$ 540 (meia)

Pista: R$ 1,25 mil (inteira) e R$ 625 (meia)

Pacote Vip: R$ 4,3 mil (inteira) e R$ 3,7 mil (meia)

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