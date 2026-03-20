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Kpop BTS volta ao disco com algum experimentalismo e muita vontade de recuperar o tempo perdido Lançado nesta sexta-feira (20), 'ARIRANG' é o álbum que o grupo gravou após um hiato para que integrantes cumprissem serviço militar

Esta sexta-feira, três anos e nove meses depois de seu último álbum, o grupo sul-coreano BTS — o maior nome asiático da música pop de todos os tempos, com mais de 500 milhões de discos vendidos e 104 bilhões de streams — entregou às plataformas as 14 canções inéditas de “ARIRANG”.

O quinto álbum do grupo — que entrou em hiato em 2022, para que seus integrantes pudessem cumprir o serviço militar — chega com algumas doses de experimentalismo e muita vontade de recuperar o tempo perdido. Custe o que (e o quanto) custar.

Enquanto o título revela um tanto de orgulho pátrio (é o mesmo de uma canção folclórica, registrada pela primeira vez em 1896, sobre saudade e separação, e considerada hino nacional não oficial da Coreia do Sul), o conteúdo do disco é mais parecido com o de um filme de Hollywood: caro e com uma ficha técnica interminável, cheia de estrelas de várias procedências (no caso, da produção da música pop mundial). Mas “ARIRANG” é também como um filme feito para disputar o Oscar: ele não almeja apenas as bilheterias, mas a consagração artística.

Na capa, os integrantes do BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook posam com seus terninhos, como os Beatles dos primeiros álbuns. Mas nas faixas de “ARIRANG”, eles estão mais para os Fab Four de “Rubber Soul”: analisando os avanços da música em volta deles e tentando caminhar junto. E ao convidar para trabalhar com eles nomes como Diplo, El Guincho (o espanhol Pablo Díaz Reixa, de discos de Björk and Rosalía), Kevin Parker (Tame Impala) e JPGMAFIA, mostram estar na busca por algo que possa fazê-los ser um pouco mais do que aqueles muito bem-sucedidos reembaladores do pop ocidental.

Mas que ninguém ache que, por investir na experimentação, “ARIRANG” seja fragmentado. Trata-se de um disco muito bem pensado e organizado, que em nenhum momento descuida dos beats e dos refrões, trazendo dois lados bem distintos, e uma faixa forte a abrir: “Body to body”, um pop-trap com as assinaturas de Ryan Tedder (do grupo OneRepublic) e Diplo. Com sample de cordas e barulho de espadas, a seguinte “Holligan” apresenta o trabalho mais vanguardista de El Guincho, em bom contraste com toda a glicose dos vocais.

Boa em sua engenharia de beats e demais sons, “Alien” chega a lembrar algumas peraltices de estúdio de Prince nos bons tempos, graças à produção de Mike Will Made-It. No embalo do Jersey Club, “FYA”, por sua vez, dá uma sacudida no disco (obrigado JPEGMAFIA e Diplo!), tirando onda com versos de referências históricas do pop (“como Britney, baby / acerte-me com isso mais uma vez”). E o bom trap “2.0,” traz consigo o anúncio do início de uma nova fase do BTS (“você sabe como a gente faz… voltei para pegar o que é meu”).

A sexta faixa, “No. 29”, consiste apenas do barulho de um sino... e um tanto de silêncio (John Cage ficaria orgulhoso). Na sétima, começa o outro lado de “ARIRANG”. E justamente com o único single do disco, “SWIM”, produção de Tyler Spry ( Bad Bunny e OneRepublic), que vai na onda do novo r&b com o qual Justin Bieber tem garantido seu reinado no streaming. A gasosa e levemenete psicodélica “Merry go round”, por outro lado, indica a assinatura estrelada de Kevin Parker — com a qual o BTS, por sinal, pareceu sentir-se muito à vontade.

Disco que segue, e “NORMAL”, ironicamente, apresenta-se como a faixa mais normal, pop e previsível mesmo do pacote, apesar de alguns synths mais agressivos. Com um início guiado por violão e beats, “Like animals”, envereda para o rock angustiado, com um solo de guitarra à la Kurt Cobain, repetindo a melodia do refrão.

Um tanto mais de r&b moderno (“they don’t know ‘bout us” e “One more night”) encaminha o disco para o seu final, com a elegante “Please” e a derradeira “Into the Sun”, balada rock à base de guitarra e beats, na qual o grupo dá seu recado ao exército de fãs: “Vou seguir você dentro do Sol”. Não, o BTS não está de brincadeira — a turnê de “ARIRANG” vem aí e eles claramente miram na dominação mundial.

Cotação: Bom

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