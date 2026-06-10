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INTERNACIONAL BTSCabana? Banda sul-coreana de k-pop entra na mira do projeto Todo Mundo no Rio Secretário de Cultura defende a vinda do grupo sul-coreano para futuras edições do evento e acredita que apresentação poderia superar marcas de grandes estrelas internacionais

O grupo sul-coreano BTS passou a integrar os planos da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro para as próximas edições do projeto Todo Mundo no Rio.

Em entrevista ao portal Genius Lab, divulgada nesta terça (9), o secretário Lucas Padilha afirmou que trabalha para incluir a banda entre as atrações do evento e aposta no potencial do fenômeno do K-pop para reunir um público recorde na Praia de Copacabana.

Segundo o gestor, uma eventual apresentação do septeto teria capacidade de ultrapassar os números alcançados por grandes nomes da música internacional que já passaram ou devem passar pelo projeto.

“O BTS é capaz de fazer mais e bater recorde maior do que Madonna, Lady Gaga e Shakira. […] Vai ser o maior de todos”, declarou.

A proposta faz parte de uma estratégia voltada à manutenção de artistas de alcance global na programação do evento pelos próximos anos.

Padilha deixou clara sua preferência por atrações femininas do pop internacional, mas ressaltou que o BTS ocupa posição privilegiada em sua lista de desejos.

“Se não for diva pop, tem que ser BTS. Eu estou na campanha por divas pop e BTS até 2028. Não vou sossegar até isso acontecer. […] Tenho certeza que seria um evento para parar não só o Brasil, mas o mundo inteiro”, afirmou.

As declarações repercutiram rapidamente entre fãs do grupo, que já imaginam a possibilidade de um espetáculo de grandes proporções na orla carioca.

Apesar da empolgação, não existe, até o momento, qualquer anúncio oficial ou negociação confirmada envolvendo o BTS e o projeto Todo Mundo no Rio.

A concretização da iniciativa depende de uma série de fatores, incluindo acordos comerciais, disponibilidade de agenda e questões logísticas.

O cenário se torna ainda mais complexo diante do período de transição vivido pelos integrantes, que vêm conciliando compromissos individuais e o encerramento do ciclo de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Enquanto a possibilidade de uma apresentação no Rio permanece apenas no campo das intenções, o grupo segue em atividade.

Entre os próximos lançamentos está a faixa “Come Over”, prevista para chegar às plataformas digitais em 12 de junho, à 1h (horário de Brasília).

O Brasil também já figura na rota de integrantes da banda. Estão programadas apresentações em São Paulo, no Estádio MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, reforçando a forte conexão entre os artistas e o público brasileiro.



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