Música Buena Vista Social Orchestra se apresenta em dose dupla no Recife; saiba mais Grupo cubano fará dois shows na capital pernambucana; quinta (10), no Armazém 14 e sábado (12), no teatro Boa Vista

Foto: Ingrid Veloso/Divulgação

A turnê nacional do Buena Vista Social Orchestra, grupo cubano - formado por quatro integrantes do consagrado Buena Vista Social Club – chega ao Recife com duas datas de shows. Hoje (10), no Armazém 14, no Bairro do Recife, uma data extra criada após o show do próximo sábado (12), no Teatro Boa Vista, ter todos os ingressos esgotados.

Essa temporada de estreia do grupo cubano em território nacional tem direção musical de Aguaje "Jesus" Ramos, trombonista original do Buena Vista Social Club. O repertório contempla clássicos da música cubana, inclusive os que ficaram imortalizados no documentário homônimo que projetou o grupo mundialmente, os levando aos principais palcos do planeta.

Documentário

O nome do longa-metragem “Buena Vista Social Club” é uma referência a uma antiga casa de shows cubana que havia deixado de existir por volta dos anos 1950. O filme mostra, a partir do retorno de Ry Cooder a Havana em 1998, as histórias de vida dos músicos cubanos envolvidos no projeto e como o sucesso do disco “Buena Vista Social Club”, premiado com um Grammy, refletiram nas apresentações dos artistas em Amsterdã e no Carnegie Hall, em Nova Iorque, transformando a vida dessas pessoas.

Dirigido por Wim Wenders, cineasta e dramaturgo alemão, o filme registrou as gravações do disco “Buena Vista Social Club”, que viria a ganhar um Grammy, em 1998, na categoria de Melhor Álbum Latino Tropical Tradicional e Álbum Tropical/Salsa do Ano por um Grupo na edição de 1998 da Billboard Latin Music Awards.

In memorian

Entre os músicos da formação original do Buena Vista que já deixaram esse plano está Manuel "Guajiro" Mirabal, conhecido como o trompete de ouro do grupo musical Buena Vista Social Club, falecido em outubro de 2024, aos 91 anos, em Havana.

Além do trombonista Aguaje "Jesus" Ramos, o grupo formado em 1996 é composto atualmente por Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (congas e bongô), Emilio Senon Morales Ruiz (piano) e Fabían Garcia (baixo) da formação original, acompanhados por uma orquestra de 10 músicos.

Turnê

A passagem Buena Vista Social Orchestra pelo Brasil teve início no dia 29 de março, em Ribeirão Preto, e já passou por Campinas, Rio de Janeiro, Vitória, Manaus, Fortaleza, Natal e João Pessoa, antes de chegar à capital pernambucana.

Buena Vista Social Club e projetos relacionados à banda já venderam mais de cinquenta milhões de cópias ao redor do planeta, tornando-se o projeto musical cubano mais vendido da história, e um patrimônio eterno da música mundial.

O grupo cubano completará 24 shows, passando por 18 cidades até 28 de abril. Os últimos ingressos para o show de hoje no Armazém 14 estão à venda, na plataforma Clube do Ingresso.



SERVIÇO

Buena Vista Social Orchestra no Brasil - Recife

Quando: hoje, a partir das 18h30; e 12/04, às 20h30

Onde: hoje no Armazém 14 (Av. Alfredo Lisboa, S/N, Bairro do Recife) e 12/04 no Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 245, à venda no site Clube do Ingresso

Instagram: @buenavistaorchestra

