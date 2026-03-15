'Buffy, a caça-vampiros': nova série é cancelada pela Hulu antes da estreia
'Reboot' teria o retorno de Sarah Michelle Gellar no papel da heroína principal
Para a tristeza dos fãs, a nova série derivada de "Buffy, a caça-vampiros" foi cancelada antes mesmo da estreia.
O anúncio foi feito no sábado por Sarah Michelle Gellar, atriz que viveu a heroína na produção original e, além de reprisar o papel, também trabalharia como produtora executiva do "reboot".
"Estou muito triste em ter que compartilhar isso, mas queria que vocês soubessem por mim. Infelizmente, o Hulu decidiu não dar continuidade a 'Buffy: New Sunnydale'", disse a atriz, em um vídeo publicado nas suas redes sociais.
"Quero agradecer à Chloé Zhao, porque nunca imaginei que voltaria a usar as botas estilosas e acessíveis da Buffy. E graças à Chloé, me lembrei do quanto a amo e do quanto ela significa não só para mim, mas para todos vocês. E [o cancelamento] não muda nada disso. E prometo que, se o apocalipse realmente acontecer, vocês ainda podem me chamar."
Leia também
• Joshua Jackson fala sobre a morte de James Van Der Beek, ator da série "Dawson's Creek"
• "Foi Apenas Um Acidente", filme iraniano indicado ao Oscar, chega ao streaming
Depois de vários convites negados e de anos sendo questionada sobre um possível retorno ao papel de Buffy, Sarah Michelle anunciou no início do ano passado que estava desenvolvendo uma nova série derivada da original. Segundo ela, o principal fator responsável por convencê-la a retomar o papel foi o envolvimento da diretora Chloé Zhao no projeto.
Vencedora do Oscar de Melhor Direção por "Nomadland", em 2021, indicada novamente este ano por "Hamnet: a vida antes de Hamlet", e fã declarada da série, Chloé dirigiu o episódio que serviu de "apresentação" para os executivos do Hulu, streaming que no Brasil faz parte do Disney+. Ainda no ano passado, a diretora compartilhou uma foto (acima) com Sarah Michelle nos bastidores da produção.
"Buffy: New Sunnydale" seria protagonizada pela atriz Ryan Kiera Armstrong ("Anne with an E"), além de contar com a participação recorrente de Sarah Michelle como Buffy Summers.
Outros nomes já confirmados no elenco eram Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso, Jack Cutmore-Scott e Kingston Vernes.
Na tarde do sábado, Ryan também comentou o cancelamento da série em suas redes sociais: "Obrigada pelo apoio de vocês a mim e à série nos últimos meses. Estou triste porque vocês não vão poder ver o que fizemos, mas feliz pela experiência incrível que eu tive".
"Buffy sempre foi uma parte importante das nossas vidas e isso não vai mudar. Quem sabe o que o futuro guarda?", disse.
Uma fonte ouvida pela Variety afirmou que, apesar de o piloto não ter sido aprovado, a Hulu ainda tem "muito amor" por Buffy e que não descarta projetos futuros relacionados ao universo da caçadora de vampiros. "Basicamente, a porta ainda está aberta", disse.
"Buffy, a caça-vampiros" surgiu como um filme desenvolvido por Joss Whedon, em 1992. Cinco anos depois, ele adaptou a história para a TV, dando origem à série que foi estrelada por Sarah Michelle.
Considerada um marco do terror e da TV, "Buffy" teve sete temporadas e foi exibida de 1997 a 2003, dando origem ainda ao spinoff "Angel", que rendeu outras cinco temporadas.
A série alcançou uma massa de fãs adolescentes/jovens adultos e lançou a carreira de Sarah Michelle, que foi indicada ao Globo de Ouro e passou a ser considerada uma das principais atrizes do terror nos anos 2000.