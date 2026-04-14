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Famosos Bug Hall: Saiba quem é ex-estrela mirim de Hollywood presa nos EUA Ator que interpretou o protagonista 'Alfafa' no clássico infantil 'Os Batutinhas', foi detido após faltar audiência judicial; ator tem histórico de polêmicas, vida isolada e declarações controversas

O ator Bug Hall, conhecido por interpretar Alfalfa no clássico infantil “Os Batutinhas” (1994), foi preso nos Estados Unidos após faltar a uma audiência judicial.

A informação foi confirmada pelo site TMZ, com base em documentos das autoridades americanas, que também divulgaram a foto do artista feita para ficha criminal.

Segundo os registros, Hall foi acusado de não comparecer a uma audiência marcada por um tribunal no estado de Ohio, no dia 31 de dezembro de 2024.

A intimação estava relacionada a uma autuação anterior, datada de 29 de outubro do mesmo ano, por dirigir sem seguro veicular — exigência obrigatória na maioria dos estados do país.

Essa não é a primeira vez que o ator enfrenta problemas com a Justiça. Em 2020, ele foi detido por posse de substâncias ilícitas, após ser acusado de inalar o conteúdo de latas de ar comprimido com fins recreativos.

Na ocasião, afirmou estar sóbrio havia 15 anos, embora tenha admitido recaídas posteriores, que, segundo ele, foram “deixadas de lado” no ambiente de “alta energia” de Hollywood.

Hall, cujo nome de batismo é Brandon Rowan, abandonou a indústria do entretenimento no mesmo ano e passou a adotar um estilo de vida radicalmente diferente.

Em entrevistas recentes, ele se descreve como um “moralista medieval” e “católico extremista”, além de afirmar que fez um “voto de pobreza”.

Hoje com 40 anos, o ex-ator vive com a esposa, Jill, e os cinco filhos em uma propriedade rural de cerca de 80 acres no estado do Arkansas, próxima à cidade de Mountain View.

A família pretende viver de forma totalmente isolada, fora da rede convencional de serviços públicos. Segundo ele, o plano inclui construir uma casa com sistemas próprios de energia hidrelétrica, encanamento e eletricidade.

Em declaração ao jornal Daily Mail, Hall explicou a decisão de deixar Hollywood após sua prisão em 2020: ele disse não querer mais viver uma vida de “manipulação, de outras pessoas, na forma como falo com elas, nas coisas que faço ou produzo… incluindo a mim mesmo, como um viciado”.

“Eu não queria trabalhar em algo que fosse basicamente sem sentido, produzindo coisas para entreter ou distrair as pessoas”, afirmou.

Em um vídeo publicado no YouTube em abril de 2025, intitulado “Into the Unknown”, o ex-ator reforçou que não via mais sua carreira como compatível com sua fé. “Foi uma constatação difícil, mas algo sobre o qual eu estava bastante convicto, e ainda estou.

A ironia é que eu amava o trabalho”, disse. “Eu realmente, realmente amava. Amava cinema e TV e o processo de contar histórias, mais do que qualquer um de vocês.”

Hall afirmou ainda que doou a maior parte de seus bens materiais e todas as economias para “manter uma vida o mais livre possível da necessidade de renda”. Segundo ele, caso surja alguma necessidade financeira, pretende realizar trabalhos pontuais.

“Se houver uma necessidade financeira, vou fazer algum trabalho ou serviço eventual, por dinheiro, para suprir essa necessidade”, explicou.

No mesmo vídeo, descreveu seus pertences como “um grande monte de nada” e avaliou a decisão de vida com base religiosa: “Realmente não foi um grande sacrifício comparado ao que Nosso Senhor planejou me dar em troca. Os frutos dessa decisão de viver esse estilo de vida radical”.

O ator também afirmou que educa os filhos em casa e pretende desencorajá-los a frequentar escolas tradicionais e universidades, que classificou como “sem sentido”. Ele declarou ainda que cria os filhos para serem “extremistas” em sua fé.

A mudança para o Arkansas também envolveu outros membros da família. Sua mãe, padrasto, irmão e a família dele se estabeleceram na mesma região rural.

Antes de abandonar a carreira, Bug Hall participou de produções como “Castle”, “Masters of Sex” e “C.S.I.: Investigação Criminal”. Sua trajetória recente, no entanto, tem sido marcada mais por controvérsias e escolhas pessoais do que por trabalhos na televisão ou no cinema.

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