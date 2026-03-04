A- A+

LANÇAMENTO Buhr anuncia novo álbum, "Feixe de Fogo", e lança single em março Produzido de forma independente ao longo de dois anos, disco traz 11 faixas autorais e chega às plataformas digitais em abril

Buhr prepara a chegada de “Feixe de Fogo”, trabalho que marca sua volta ao estúdio após “Desmanche” (2019).

Assinado por ela em parceria com Rami Freitas na produção musical, o novo projeto foi construído de maneira independente, em um processo que se estendeu por quase dois anos.

As gravações aconteceram de forma itinerante, acompanhando deslocamentos da artista por cidades como Fortaleza (CE), Sobral (CE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Recife (PE).

Segundo Buhr, o conceito do álbum nasce da ideia de movimento contínuo, atravessando espaços e atravessando o tempo sem se prender a cronologias rígidas ou limites geográficos.

“O mote é o fogo do movimento pelos caminhos e pelo tempo que se embaralha, sem a lógica dos calendários, nem das fronteiras nos mapas. As letras falam das dores das cidades e das pequenas novelas cotidianas e angústias das personagens, que somos eu, você, que são muitas”, afirma.

Composto por 11 músicas inéditas, todas escritas e musicadas pela própria artista, o álbum antecipa seu lançamento com o single “Ânsia”, que chegará às plataformas digitais no dia 25 de março, pelo selo Sound Department.

“Feixe de Fogo”, o álbum completo, tem previsão de chegada para abril.

* Com informações da assessoria

