Buhr estreia turnê do álbum "Feixe de Fogo" nesta sexta (24), no Recife
Apresentação acontece no Teatro do Parque e terá as participações de Lourdinha Nóbrega e Néris Rodrigues
Buhr inicia neste fim de semana a turnê de lançamento de “Feixe de Fogo”, álbum recém-chegado às plataformas digitais e que vem conquistando destaque entre ouvintes e crítica especializada.
A estreia do novo show acontece nesta sexta (24), no Teatro do Parque, região central Recife, cidade que marcou fortemente sua trajetória.
Foi na capital pernambucana que Buhr consolidou sua identidade musical, com influência tanto das tradições populares quanto da cena alternativa, vivenciando de perto manifestações culturais de rua e experiências nos palcos locais.
Após o show no Recife, Buhr segue para o Ceará, com apresentações em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, e em Juazeiro do Norte, no Teatro Banco do Nordeste Cultural Cariri.
Os ingressos estão à venda no Sympla e também há lista trans/nb free, mediante inscrição no formulário online.
O novo disco sucede “Desmanche” (2019), e apresenta 11 faixas inéditas. Gravado em diferentes cidades brasileiras, como Fortaleza (CE), Sobral (CE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Recife (PE), o trabalho propõe uma reflexão sobre deslocamentos, temporalidades e trajetórias que escapam à rigidez das fronteiras e das convenções cronológicas.
No palco, Buhr apresenta canções inéditas como “Ânsia”, “Seilasse”, “Anzol” e “70 Cigarros”, além de músicas já conhecidas pelo público, entre elas “Selvática” e “Avião Aeroporto”. O espetáculo mistura referências de rock, reggae e experimentações sonoras, combinando letras contundentes com melodias delicadas e construções rítmicas pouco convencionais.
A artista divide o palco com Rami Freitas (bateria e synths), Susannah Quetzal (guitarra e synths), Izma Xavier (baixo) e Briar Aguarrás (synths). Além de cantar, Buhr também assume a percussão em alguns momentos do show, reforçando a presença do tambor como elemento central em seu processo criativo.
SERVIÇO
Buhr - “Feixe de Fogo”
Quando: Sexta (24), às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla
* Evento com lista trans/NB free - mediante inscrição no formulário online
* Com informações da assessoria