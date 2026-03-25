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SINGLE Buhr lança o single "Ânsia" e acende os motores para novo álbum, com lançamento em abril Primeiro single de "Feixe de Fogo" mergulha em tensão existencial com camadas sonoras em ebulição

Chegou às plataformas digitais, nesta quarta (25), “Ânsia”, primeira amostra do próximo disco de Buhr. A faixa antecipa o universo de “Feixe de Fogo”, projeto que tem assinatura de produção da própria artista ao lado de Rami Freitas.

A canção se constrói a partir de contrastes: versos que evocam inquietação e colapso emocional deslizam sobre uma linha melódica aparentemente suave, criando uma sensação de estranhamento logo de cara.

“Cabeça de entulho/ escorre o caldo/ um sangue chorume/ uma saudade”, canta, como quem abre fissuras num cotidiano saturado.

No arranjo, a matéria sonora pulsa e se transforma. Ruídos, guitarras e sintetizadores se alternam e se sobrepõem em camadas conduzidas por Fernando Catatau (guitarra), Rami Freitas (bateria, sintetizador, sampler e guitarra) e Briar Aguarrás (synth), criando uma progressão que cresce sem explodir, como uma tensão represada. O baixo de Izma Xavier entra como eixo, sustentando a pulsação contínua.

A letra aponta para um estado de espírito atravessado pelo excesso de estímulos e pela anestesia contemporânea, refletindo um tempo em que violência, afeto e autopromoção coexistem no mesmo fluxo. “O pensamento esturricado/ mofando tanto/ de tanto vazio por dentro/ ânsia”, dispara a artista.

“Ânsia” antecipa o álbum “Feixe de Fogo”, sucessor de “Desmanche” (2019). O novo trabalho foi sendo gestado de forma independente ao longo de quase dois anos, entre deslocamentos por cidades como Fortaleza (CE), Sobral (CE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Recife (PE).

O álbum chega oficialmente nas plataformas no dia 10 de abril, pelo selo Sound Department.

* Com informações da assessoria

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