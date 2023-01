A- A+

Carnaval Bulindo no Caldinho anima prévia de Carnaval com atrações de peso e homenagens a foliões 19ª edição da festa terá Nonô Germano, Silvana Salazar e o grupo Sambstar

O tradicional bloco "Bulindo no Caldinho" realiza sua prévia carnavalesca neste sábado (21), a partir das 12h, no Manhattan, em Boa Viagem. Com o tema "Pode Apostar! Agora Vai!", o bloco chega a sua 19ª edição animando os foliões com Nonô Germano, Silvana Salazar e o grupo Sambstar. Para completar, buffet de feijoada, caldinhos e caipirinhas.

A novidade deste ano da "Troça Carnavalesca, Gastronômica, Erótica, Cultural e Etílica", como o bloco se define, será a volta das homenagens aos cinco foliões que mais se destacaram nessas cinco categorias. Os ingressos para a prévia custam R$ 150,00 e estão a vendas na bilheteria do Manhattan, no site Ticket Simples ou pelo whatsapp (81 9 8586.2756 | 9 8888.4818).

Homenageados

A escolha dos nomes dos homenageados foi feita pela comissão organizadora do bloco e contou com apoio da cerimonialista e organizadora de eventos Tatiana Marques. Entre os homenageados deste ano estão o pernambucano Gilberto Freire Neto (Fundação Gilberto Freire), na categoria Cultural; o empresário Leonardo Lamartine, do Grupo Bonaparte, na área Gastronômica; a empresária Camilla Vargas, da rede lojas Lola Sex Store, no quesito Erótica; além de Paulo Braz, um dos fundadores do bloco Siri na Lata, que recebe a homenagem na categoria de melhor Carnavalesco.

Serviço:

Prévia do "Bulindo no Caldinho"

Sábado (21), a partir das 21h.

Manhattan (Rua Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem)

Ingressos na bilheteria: R$ 150,00, pelo site Ticket Simples ou pelo whatsapp (81 9 8586.2756)

Informações: 81| 9 8888.4818.

Veja também

TEATRO Agrinez Melocompartilha sobre a Dramaturgia dos Orixás em evento online