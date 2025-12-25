Qui, 25 de Dezembro

LUTO

Morre mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone, aos 81 anos

Dona Anita, como era conhecida, enfrentava há algum tempo problemas de saúde

Mãe do cantor Bruno morreu na madrugada desta quinta-feira (25), aos 81 anosMãe do cantor Bruno morreu na madrugada desta quinta-feira (25), aos 81 anos - Foto: Divulgação/Luiz Santos

Morreu na madrugada desta quinta-feira (25), aos 81 anos, Ana Félix de Miranda, mãe do cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. Ela deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos.

 

Dona Anita, como era conhecida, morreu em decorrência de Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA) e "há algum tempo enfrentando problemas de saúde", informou a equipe.

"A família optou por não divulgar local e horário das homenagens finais, para que seja uma despedida íntima", concluiu a nota. O artista ainda não se pronunciou.

