Com Busca Ativa, Governo de Pernambuco pretende democratizar acesso à PNAB no estado
O objetivo das ações orientar artistas, grupos e trabalhadores da cultura na inscrição e na prestação de contas dos projetos
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE), está mobilizando a Busca Ativa dos editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A iniciativa visa orientar artistas, grupos e trabalhadores da cultura na inscrição e na prestação de contas, auxiliando quem tem menos acesso à tecnologia e suporte técnico.
A ação percorre as 12 Regiões de Desenvolvimento do estado, ampliando a qualidade das propostas e as chances de aprovação dos fazedores de cultura. O objetivo é assegurar que artistas, grupos e coletivos de todas as regiões tenham as mesmas condições de inscrever e executar seus projetos.
A Busca Ativa é dividida em três frentes: mobilização territorial, oficinas de capacitação e balcões de atendimento. Com a mobilização, agentes do Governo visitam equipamentos públicos e comunitários, identificam perfis e agendam atendimentos.
Nas oficinas, que contam com transmissão simultânea, são tratados assuntos como cadastro, critérios de seleção, formatação de projetos e execução financeira. Já os balcões funcionam das 9h às 20h para tirar dúvidas, conferir documentos e acompanhar inscrições até a confirmação no sistema.
As ações começam em 5 de janeiro, nos municípios de Xexéu, Frei Miguelinho, Agrestina, Caetés, Afogados da Ingazeira, Betânia, Terra Nova, Carnaubeira da Penha, Santa Cruz e Lagoa Grande e no distrito de Fernando de Noronha. Coletivos, espaços, projetos e iniciativas que movimentam a vida cultural desses municípios podem indicar atividades e demandas por meio do formulário disponível no site da Busca Ativa.
Para participar dos editais do Ciclo 2 da PNAB, é necessário ter cadastro ativo como Agente Individual no Mapa Cultural de Pernambuco. Será possível realizar o cadastro nos balcões, com apoio técnico no local. Ao todo, as ações devem percorrer 45 municípios, até 25 de janeiro.
