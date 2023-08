Busca por "Barbie" cresce 300% em site americano que lista nomes para bebês

A- A+

O resultado final das bilheterias do fim de semana só sai nesta segunda-feira (7), mas o filme Barbie já ultrapassou US$ 1 bilhão (cerca de RS 5 bilhões) em bilheteria mundialmente.



Mas o sucesso do longa dirigido por Greta Gerwig pode ser medido de outra forma: pais e mães estão dando o nome da boneca e de Ken a seus filhos.

Nos EUA, o site babynames.com é a principal ferramente de busca para quem precisa de inspiração na escolha do nome da filha ou do filho. Em julho, segundo o site TMZ, as buscas pelo nome Barbie no babynames.com cresceram 300%. Já as buscas pelo nome Ken, 200%.





O babynames.com é muito procurado por mães e pais porque inclui em suas listas o significado dos nomes. Barbie, aliás, quer dizer "estranha", e Ken, "bonito".

Veja também

CELEBRIDADES Viih Tube revela que tem alucinações com bebê chorando: "Nunca descanso! Não consigo"