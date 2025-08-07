A- A+

HOMENAGEM Busto de Preta Gil, com as cinzas da artista, foi criado por designer italiano em 45 horas Obra do artista Walter Dalla Chiara foi produzida com material à base de milho

Uma série de homenagens à Preta Gil foram realizadas em sua memória. Uma das que o público pode acessar é o busto realista da cantora — que morreu no mês passado, aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer — que está no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, junto a uma pequena porção de suas cinzas. O projeto do relicário é do designer italiano Walter Dalla Chiara, da RVF América.

O busto foi criado em tempo recorde, de acordo com a empresa: cerca de 45 horas — as demais criações costumam demorar três dias. A produção da fábrica foi, inclusive, interrompida para a conclusão do trabalho em tempo hábil.

— O tempo e a falta de material adequado não foram colaborativos para a criação. Nós passamos a valorizar ainda mais o primoroso resultado do projeto — diz Dalla Chiara, que reside na Itália.





O artista afirma que a base que armazena as cinzas é feita de alumínio, com uma pintura personalizada e produzida artesanalmente em efeito mármore. O busto, por sua vez, foi desenvolvido em material biodegradável à base de milho, garantindo leveza e durabilidade.

A produção de Dalla Chiara começou há cerca de 45 anos, com artigos voltados para sepultamento, como alças para caixões e cruzes diferenciadas inicialmente. A criação dos bustos é recente e depende, segundo ele, da aprovação dos parentes.

— O processo depende primordialmente da aprovação da família, pois normalmente precisamos de algumas fotos para se alcançar uma semelhança aceitável. Essas fotos precisam ser claras, nítidas e sem cortes. Muitas vezes precisamos de mais de cinco imagens — afirma o designer.

