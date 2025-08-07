Qui, 07 de Agosto

HOMENAGEM

Busto de Preta Gil, com as cinzas da artista, foi criado por designer italiano em 45 horas

Obra do artista Walter Dalla Chiara foi produzida com material à base de milho

Busto de Preta Gil, criado por Walter Dalla Chiara, no Cemitério da Penitência, no Rio Busto de Preta Gil, criado por Walter Dalla Chiara, no Cemitério da Penitência, no Rio  - Foto: Divulgação

Uma série de homenagens à Preta Gil foram realizadas em sua memória. Uma das que o público pode acessar é o busto realista da cantora — que morreu no mês passado, aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer — que está no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, junto a uma pequena porção de suas cinzas. O projeto do relicário é do designer italiano Walter Dalla Chiara, da RVF América.

O busto foi criado em tempo recorde, de acordo com a empresa: cerca de 45 horas — as demais criações costumam demorar três dias. A produção da fábrica foi, inclusive, interrompida para a conclusão do trabalho em tempo hábil.

— O tempo e a falta de material adequado não foram colaborativos para a criação. Nós passamos a valorizar ainda mais o primoroso resultado do projeto — diz Dalla Chiara, que reside na Itália.

 

O artista afirma que a base que armazena as cinzas é feita de alumínio, com uma pintura personalizada e produzida artesanalmente em efeito mármore. O busto, por sua vez, foi desenvolvido em material biodegradável à base de milho, garantindo leveza e durabilidade.

A produção de Dalla Chiara começou há cerca de 45 anos, com artigos voltados para sepultamento, como alças para caixões e cruzes diferenciadas inicialmente. A criação dos bustos é recente e depende, segundo ele, da aprovação dos parentes.

— O processo depende primordialmente da aprovação da família, pois normalmente precisamos de algumas fotos para se alcançar uma semelhança aceitável. Essas fotos precisam ser claras, nítidas e sem cortes. Muitas vezes precisamos de mais de cinco imagens — afirma o designer.

