C6 Fest divulga programação com Robert Plant, Matt Berninger, Paralamas, BaianaSystem e mais; veja
Festival acontece em maio do ano que vem, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo
O C6 Fest divulgou o line up de sua próxima edição, marcada para acontecer em maio do ano que vem no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Serão 28 atrações em quatro dias de eventos, numa programação que contempla rock, jazz, indie e pop, entre outros gêneros.
Leia também
• Leandro Lima recebe alta após ingerir gasolina por acidente
• Espetáculo com Andréa Beltrão abre 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional
• "Eddington", "Truque de Mestre", suspense psicológico bíblico e mais 5 estreias da semana
Nomes como Robert Plant (vocalista do Led Zeppelin.), The xx, Matt Berninger (vocalista do The National), Beirut, Branford Marsalis, Lykke Li e Paralamas do Sucesso com participação de Nação Zumbi, além de fenômenos recentes, como Dijon, Oklou, Cameron Winter e Wolf Alice encabeçam o line up.
Veja a seguir o line up completo do C6 Fest.
Auditório Ibirapuera
C6 JAZZ
Quinta, 21 de maio
Anouar Brahem Quartet
Julius Rodriguez
Branford Marsalis Quartet
Sexta, 22 de maio
Brandee Younger
Hermeto Pascoal Big Band
Knower
C6 LAB
Sábado, 23 de maio
Mabe Fratti
Domingo, 24 de maio
Cameron Winter
Arena Heineken, Tenda Metlife e Pacubra
Sábado, 23 de maio
The xx
Matt Berninger
Dijon
Wolf Alice
BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida
Amaarae
Baxter Dury
Horsegirl
Aline Rocha
Marten Lou
Domingo, 24 de maio
Robert Plant's Saving Grace feat Suzi Dian
Beirut
Lykke Li
Oklou
Os Paralamas do Sucesso part. Nação Zumbi
Benjamin Clementine
Magdalena Bay
Samuel de Saboia
Jude Paulla
Nyack / Pathy Dejesus / Eduardo Brechó