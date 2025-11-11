A- A+

SHOW C6 Fest divulga programação com Robert Plant, Matt Berninger, Paralamas, BaianaSystem e mais; veja Festival acontece em maio do ano que vem, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

O C6 Fest divulgou o line up de sua próxima edição, marcada para acontecer em maio do ano que vem no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Serão 28 atrações em quatro dias de eventos, numa programação que contempla rock, jazz, indie e pop, entre outros gêneros.

Nomes como Robert Plant (vocalista do Led Zeppelin.), The xx, Matt Berninger (vocalista do The National), Beirut, Branford Marsalis, Lykke Li e Paralamas do Sucesso com participação de Nação Zumbi, além de fenômenos recentes, como Dijon, Oklou, Cameron Winter e Wolf Alice encabeçam o line up.

Veja a seguir o line up completo do C6 Fest.

Auditório Ibirapuera

C6 JAZZ

Quinta, 21 de maio

Anouar Brahem Quartet

Julius Rodriguez

Branford Marsalis Quartet

Sexta, 22 de maio

Brandee Younger

Hermeto Pascoal Big Band

Knower

C6 LAB

Sábado, 23 de maio

Mabe Fratti

Domingo, 24 de maio

Cameron Winter

Arena Heineken, Tenda Metlife e Pacubra

Sábado, 23 de maio

The xx

Matt Berninger

Dijon

Wolf Alice

BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida

Amaarae

Baxter Dury

Horsegirl

Aline Rocha

Marten Lou

Domingo, 24 de maio

Robert Plant's Saving Grace feat Suzi Dian

Beirut

Lykke Li

Oklou

Os Paralamas do Sucesso part. Nação Zumbi

Benjamin Clementine

Magdalena Bay

Samuel de Saboia

Jude Paulla

Nyack / Pathy Dejesus / Eduardo Brechó

Veja também