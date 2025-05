A- A+

FESTIVAL Gigantes e novos nomes da música se encontram no C6 Fest, em São Paulo Desta quinta (22) até o domingo (25), o festival irá levar ao Parque do Ibirapuera atrações de peso como Nile Rodgers & Chic, The Pretenders, AIR e outros; a Folha de Pernambuco irá acompanhar tudo, in loco

Começa nesta quinta (22) e segue até o próximo domingo (25), em São Paulo (SP), a terceira edição do C6 Fest, festival de música que contempla diversos gêneros, reunidos em uma ampla programação, que traz artistas consagrados e, também, novos expoentes do cenário mundial.

Toda a programação do C6 Fest acontecerá no Parque Ibirapuera, espaço cativo do público paulistano. Neste ano, espera-se superar o público da edição de 2024 do festival, que contou com 25.300 pessoas. Para isso, um line-up que prima pela diversidade e qualidade de sons.

E a Folha de Pernambuco estará in loco, acompanhando a programação do festival, em cobertura para os nossos canais digitais.

Programação

O line-up do C6 Fest conta com nomes lendários da música mundial, como o guitarrista Nile Rodgers e sua banda Chic; a banda de rock The Pretenders; a dupla francesa de música eletrônica AIR – que, com 30 anos de carreira, irá tocar o seu antológico álbum “Moon Safari” –; a banda estadunidense Wilco, entre outros.

Nomes da música contemporânea também darão as caras no C6 Fest, como a cantora e compositora britânica Cat Burns; o produtor, cantor e compositor A.G. Cook; a banda de pop rock estadunidense Beach Weather; e mais.

Quatro atrações nacionais compõem o line-up: o pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas, que se apresentará em Septeto; a cantora “baiana-paraibana” Agnes Nunes; o cantor e compositor Seu Jorge, com show do seu recente álbum, “Baile à la Baiana”; e o projeto Maria Esmeralda, com Thalin, ILOVEYOULANGELO, Cravinhos, Pirlo & VCR Slim.

Confira a programação completa do C6 Fest no site www.c6fest.com.br.

Espaços

As duas primeiras noites do C6 Fest – hoje (22) e amanhã (23) – são dedicadas a uma programação mais intimista, com grupos e artistas mais voltados ao jazz e suas vertentes, em apresentações no Auditório Ibirapuera.

O espaço, com capacidade para 800 lugares, receberá shows de: Joe Lovano (o saxofonista ganhador do Grammy substitui o etíope Mulatu Astake, que teve sua apresentação cancelada após um infarto, semana passada); Amaro Freitas Septeto; e Arooj Aftab, hoje (22); e Kassa Overall; Brian Blade & The Fellowship Band; e Meshell Ndegeocello, amanhã (23).

Já no sábado (24) e domingo (25), os shows do C6 Fest acontecem ao ar livre, em três espaços diferentes: a Tenda Metlife, com atmosfera mais íntima e capacidade para 5 mil pessoas, que irá receber atrações que representam as novas tendências da música contemporânea.

A Arena Heineken, o grande palco externo que irá abrigar os shows de grande porte do C6 Fest. E o Pacubra, Pavilhão das Culturas Brasileiras, que, em seu subsolo, contará com o line-up de DJs, e no térreo, terá uma extensão do Village, ponto de encontro do público do festival, com praça de alimentação, experiências e ativações.



Confira a programação completa do C6 Fest:



22/05, Quinta-feira



Auditório Ibirapuera

20h-21h20: Joe Lovano Tenor Legacy

21h40-22h40: Amaro Freitas Septeto

23h-00h00: Arooj Aftab

23/05, Sexta-feira



Auditório Ibirapuera

20h-21h00: Kassa Overall

21h20-22h20: Brian Blade & The Fellowship Band

22h40-00h00: Meshell Ndegeocello

24/05 – Sábado



Arena Heineken

16h-17h00: Beach Weather

17h30-18h30: Stephen Sanchez

19h-20h15: Pretenders

20h45-22h00: AIR (toca “Moon Safari”)

Tenda Metlife

14h-14h50: Agnes Nunes

15h20-16h10: Peter Cat Recording Co.

16h40-17h40: Perfume Genius

18h-19h00: A. G. Cook

19h30-20h45: Gossip

Pacubra by Volkswagen Tera

17h-21h00: Della Juices

21h-23h00: Carola

23h-03h00: Lovebirds

25/05, Domingo



Arena Heineken

16h-17h00: SuperJazzClub

17h30-18h30: Cat Burns

19h-20h00: Seu Jorge e Convidados no Baile à La Baiana

20h30-22h00: Nile Rodgers & CHIC

Tenda Metlife

14h10-15h00: Maria Esmeralda (com Thalin, ILOVEYOULANGELO, Cravinhos, Pirlo & VCR Slim)

15h30-16h30: English Teacher

17h-18h00: The Last Dinner Party

18h30-20h00: Wilco

Pacubra by Volkswagen Tera

19h30-21h00: From House to Disco

21h-23h30: DJ Marky

SERVIÇO

C6 Fest

Quando: 22 a 25 de maio

Onde: Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera - São Paulo-SP

Ingressos: à venda no site C6fest.byinti.com

Auditório Ibirapuera (plateia interna) - 22/05 (quinta) e 23/05 (sexta) - INGRESSOS ESGOTADOS

Arena Heineken e Tenda MetLife - 24/05 (sábado) - INGRESSOS ESGOTADOS

25/05 (domingo) - R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia)

Informações: www.c6fest.com.br



