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SHOW C6 no Rock: festival inédito reúne artistas do rock brasileiro da década de 1980 em São Paulo O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto no Auditório Ibirapuera

O movimento do rock brasileiro viveu nos anos de 1980 um momento de definição para o gênero no País. Não à toa, o jornalista Arthur Dapieve cunhou o termo ''BRock'' para se referir aos artistas e bandas que despontaram nessa década. Entre os principais nomes estão as atrações do C6 no Rock, festival realizado neste sábado (22) e domingo (23), no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A primeira edição do projeto reúne artistas importantes do movimento “BRock’’, como Blitz, Ira!, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá da Legião Urbana, Marina Lima, Os Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, Plebe Rude e Titãs. Além desses shows, o C6 no Rock apresenta um tributo em cada dia de evento para celebrar dois grandes ícones da música brasileira: Rita Lee (em 22 de agosto) e Cazuza (em 23 de agosto).

Desenvolvido pelo C6 Bank em parceria com a Dueto, responsáveis pelo já estabelecido C6 Fest, o novo festival revisita uma das gerações mais memoráveis do rock nacional, inserida nas tensões do processo de redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar.

O diretor de marketing do C6 Bank, Alexandra Pain, descreve o C6 no Rock como uma celebração voltada ao rock brasileiro, em um festival com identidade própria. "Será um evento nostálgico, repleto de sons que continuam vivos na memória de muita gente e ainda despertam emoções”, expressa.

Com o rock brasileiro dos anos 1980 como tema inaugural, o festival inicia neste sábado (22), com o show de Plebe Rude, tocando o disco "O Concreto Já Rachou", que atingiu a marca de quadragenário neste ano. Em seguida, Paulo Ricardo relembra os tempos de RPM (Revoluções por Minuto), com o álbum "Rádio Pirata Ao Vivo" (1986), enquanto Os Paralamas do Sucesso sobem ao palco para comemorar quatro décadas de "Selvagem?".

Ainda no primeiro dia de C6 no Rock, os Titãs cantam as faixas do projeto "Cabeça Dinossauro’’ - que completa 40 anos em 2026, até mesmo "Bichos Escrotos". Inclusive, essa canção integrou a trilha sonora do filme "Corrida dos Bichos", lançado no streaming brasileiro no dia 7 de agosto deste ano, com uma versão viral regravada por Anitta.

A homenagem dedicada a Rita Lee (1947-2023), ‘’Meu Sonho É Ser Imortal’’, realizada pelo filho da artista, Beto Lee, reúne cantoras no palco do Auditório Ibirapuera, encerrando a noite. Dentre os nomes estão Alice Caymmi, Catto, Letrux, Marina Sena e Sandra Sá.

A abertura do último dia de festival tem Ira! celebrando os 40 anos do disco "Vivendo e Não Aprendendo", Blitz tocando o álbum "As Aventuras da Blitz", de 1982, com a participação de Fernanda Abreu, ex-integrante da banda.

Além deles, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá da Legião Urbana se juntam ao cantor André Frateschi para comemorar as quatro décadas do icônico “Dois’’ (1986) Nesse projeto, Renato Russo cunhou a expressão ‘’Geração Coca-Cola’’ na música homônima e marcante do movimento ''BRock''.

No decorrer da noite, Marina Lima sobe ao palco para cantar ‘’tudo em você é fullgás’’, do disco “Fullgás”, de 1984, com a participação de Lobão e Liminha. Para encerrar o C6 no Rock, o tributo "Todo Amor que Houver Nessa Vida", une nomes da música brasileira que são ‘’exagerados e jogados aos pés’’ de Cazuza (1958-1990), como Arnaldo Antunes, Frejat, Johnny Hooker, Leo Jaime e Maria Gadú, concluindo assim a primeira edição do festival.

SERVIÇO

C6 no Rock

Quando: 22 e 23 de agosto, a partir das 14h15

Onde: Auditório Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera, São Paulo

Ingressos: a partir de R$ 144 via Eventim

Informações: @c6norock

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