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DIA DO NORDESTINO Cais do Sertão celebra o Mês do Nordestino com programação cultural gratuita em outubro Equipamento cultural reúne música, exposições, capoeira, ações educativas e atividades especiais ao longo do mês

O museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, celebra o Mês do Nordestino com uma programação gratuita. Em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado nesta quinta (8), o equipamento oferecerá atividades abertas ao público, de 9 e 12 de outubro.

Ao todo, s erão oferecidas 11 atividades como exposições, apresentações musicais, ações educativas e manifestações da cultura popular durante todo o mês.

Neste ano, para ampliar a proposta do equipamento de apresentar diferentes linguagens e expressões da cultura nordestina ao público, o espaço promove mais ações em relação ao ano passado, quando foram realizadas oito ações.

Confira a programação completa:



Mês do Nordestino no Cais do Sertão

A partir de 6 de outubro



Exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife – Coletivo Porãozinho dos Ventos

Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h

Entrada gratuita

Dias 6, 13, 20 e 27 de outubro



Mediação da exposição O Mundo do Sertão

Saída da Vitrine Joias da Coroa, às 14h

Dias 14 e 21 de outubro



Visita mediada à exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife – Coletivo Porãozinho dos Ventos

Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h

Entrada gratuita



Programação cultural

9 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino

Frevo and Roll – Girimum e Seus Machiches

Auditório “É do Povo”, às 20h

Entrada gratuita



10 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino

Apresentação da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Igarassu

Auditório “É do Povo”, às 18h

Entrada gratuita



11 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino

IV Colóquio de Educação Humanizadora – Grupo Abadá

“Capoeira, uma práxis impregnada de amor: corpo em movimento, mente em equilíbrio”

Vão Livre, às 16h

Entrada gratuita



12 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino

Forrobodó no Cais

Vão Livre, às 14h30

Entrada gratuita



20 de outubro

Música no Cais – Grupo “O Curioh”, do Conservatório Pernambucano de Música

Sertãomundo, às 15h

Entrada gratuita



28 de outubro

Roda de conversa “Os ferros do Recife que contam histórias...”

Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h

Entrada gratuita



29 e 30 de outubro

Ensaio aberto – Grupo Bote de Teatro

Sala Pajeú

Entrada gratuita

E depois?

A programação cultural do equipamento também acontece de forma contínua ao longo do ano. Mensalmente, o Cais do Sertão promove atividades culturais específicas, envolvendo diferentes linguagens e públicos.

No equipamento também é possível acessar a exposição “As marcas do ferro na Cidade do Recife”, do Coletivo Porãozinho dos Ventos, disponível desde terça-feira (6) no Espaço “Todo Gonzaga”, que tem entrada gratuita até o dia 8 de novembro. A mostra apresenta um olhar sobre as marcas deixadas pelo ferro na paisagem e na história da capital pernambucana.

Ao longo do mês, o público também poderá participar de mediações, visitas mediadas, apresentações musicais e rodas de conversa. Entre os destaques estão a “Roda de Conversa ‘Os ferros do Recife que contam histórias’”, no dia 28 de outubro, e a apresentação do grupo “O Curioh”, do Conservatório Pernambucano de Música, dentro do projeto Música no Cais, no dia 20 do mesmo mês.

Para encerrar a programação, nos dias 29 e 30, o público poderá acompanhar o ensaio aberto do Grupo Bote de Teatro, realizado na Sala Pajeú, com entrada gratuita.

O Cais

O Cais do Sertão é gerenciado pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 13h às 18h. A última entrada ocorre 30 minutos antes do encerramento. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Às terças-feiras, a entrada no museu é gratuita.

SERVIÇO

Cais do Sertão - Programação de outubro

Quando: 6 a 30 de outubro

Onde: Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Recife

Informações: @ocaisdosertao



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