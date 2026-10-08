Cais do Sertão celebra o Mês do Nordestino com programação cultural gratuita em outubro
Equipamento cultural reúne música, exposições, capoeira, ações educativas e atividades especiais ao longo do mês
O museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, celebra o Mês do Nordestino com uma programação gratuita. Em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado nesta quinta (8), o equipamento oferecerá atividades abertas ao público, de 9 e 12 de outubro.
Ao todo, s erão oferecidas 11 atividades como exposições, apresentações musicais, ações educativas e manifestações da cultura popular durante todo o mês.
Neste ano, para ampliar a proposta do equipamento de apresentar diferentes linguagens e expressões da cultura nordestina ao público, o espaço promove mais ações em relação ao ano passado, quando foram realizadas oito ações.
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Confira a programação completa:
Mês do Nordestino no Cais do Sertão
A partir de 6 de outubro
Exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife – Coletivo Porãozinho dos Ventos
Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h
Entrada gratuita
Dias 6, 13, 20 e 27 de outubro
Mediação da exposição O Mundo do Sertão
Saída da Vitrine Joias da Coroa, às 14h
Dias 14 e 21 de outubro
Visita mediada à exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife – Coletivo Porãozinho dos Ventos
Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h
Entrada gratuita
Programação cultural
9 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino
Frevo and Roll – Girimum e Seus Machiches
Auditório “É do Povo”, às 20h
Entrada gratuita
10 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino
Apresentação da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Igarassu
Auditório “É do Povo”, às 18h
Entrada gratuita
11 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino
IV Colóquio de Educação Humanizadora – Grupo Abadá
“Capoeira, uma práxis impregnada de amor: corpo em movimento, mente em equilíbrio”
Vão Livre, às 16h
Entrada gratuita
12 de outubro – Comemoração ao Dia do Nordestino
Forrobodó no Cais
Vão Livre, às 14h30
Entrada gratuita
20 de outubro
Música no Cais – Grupo “O Curioh”, do Conservatório Pernambucano de Música
Sertãomundo, às 15h
Entrada gratuita
28 de outubro
Roda de conversa “Os ferros do Recife que contam histórias...”
Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h
Entrada gratuita
29 e 30 de outubro
Ensaio aberto – Grupo Bote de Teatro
Sala Pajeú
Entrada gratuita
E depois?
A programação cultural do equipamento também acontece de forma contínua ao longo do ano. Mensalmente, o Cais do Sertão promove atividades culturais específicas, envolvendo diferentes linguagens e públicos.
No equipamento também é possível acessar a exposição “As marcas do ferro na Cidade do Recife”, do Coletivo Porãozinho dos Ventos, disponível desde terça-feira (6) no Espaço “Todo Gonzaga”, que tem entrada gratuita até o dia 8 de novembro. A mostra apresenta um olhar sobre as marcas deixadas pelo ferro na paisagem e na história da capital pernambucana.
Ao longo do mês, o público também poderá participar de mediações, visitas mediadas, apresentações musicais e rodas de conversa. Entre os destaques estão a “Roda de Conversa ‘Os ferros do Recife que contam histórias’”, no dia 28 de outubro, e a apresentação do grupo “O Curioh”, do Conservatório Pernambucano de Música, dentro do projeto Música no Cais, no dia 20 do mesmo mês.
Para encerrar a programação, nos dias 29 e 30, o público poderá acompanhar o ensaio aberto do Grupo Bote de Teatro, realizado na Sala Pajeú, com entrada gratuita.
O Cais
O Cais do Sertão é gerenciado pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 13h às 18h. A última entrada ocorre 30 minutos antes do encerramento. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Às terças-feiras, a entrada no museu é gratuita.
SERVIÇO
Cais do Sertão - Programação de outubro
Quando: 6 a 30 de outubro
Onde: Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Recife
Informações: @ocaisdosertao