A- A+

geek Caatingeek 2023 tem "Harry Potter" como tema principal Evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, uma semana após as provas do Enem

O Caatingeek, evento geek do Sertão Pernambucano, confirmou as datas da terceira edição do encontro, que acontece em Serra Talhada.



O #Caatingeek23 será nos dias 18 e 19 de novembro, no Shopping Serra Talhada, mesmo local das edições anteriores. O anúncio foi realizado através de um vídeo no Instagram oficial da convenção.

Para este ano, o evento já confirmou Harry Potter como uma das franquias que serão homenageadas, o que já deixa diversos fãs ansiosos.

“Queremos continuar quebrando recordes e mostrando que é possível unir culturas. É muito legal ver que há pessoas que gostam de forró e vaquejada, por exemplo, mas que também são geeks, otakus, gamers... Essa mistura é incrível. Estamos estourando bolhas e mostrando que tem geek, e muito, no Sertão”, comenta o jornalista Messias Amorim, CEO da Amor’In, empresa responsável pelo evento.

Serviço:

Catingeek23

Quando:18 e 19 de novembro

Onde: Shopping Serra Talhada - Av. Adriano Duque de Godoy Sousa, 01 - Nossa Sra. da Penha, Serra Talhada

Entrada Gratuita

Informações/Instagram: @catingeek

Veja também

Games Em "Behind The Sims", diretor afirma que Project Rene "levará anos" para ser lançado