Cabine a R$ 30 mil, bufê vegano e peça de Sérgio Mallandro: os detalhes do Navio da Xuxa

Desde a última sexta-feira (24), mais de quatro mil pessoas cantam "Ilariê" (e outros sucessos gravados por Xuxa) em alto-mar. Nesta segunda-feira (27), a apresentadora encerra — com um show transmitido ao vivo, às 21h, no canal Multishow — as comemorações pelos seus 60 anos de vida no navio que leva seu nome, ao lado de fãs e convidados.

Valores

Quem decidiu comemorar o aniversário de Xuxa ao lado da própria pagou caro. As cabines mais baratas no cruzeiro da loura custavam R$ 6,6 mil. As suítes mais caras, com varanda, sistema all inclusive e acesso a áreas privativas, saía por R$ 30,1 mil (com capacidade para quatro pessoas);

Shows

Embarcaram no navio Daniela Mercury, Glória Groove, Claudia Leitte e o trio KLB. Todos já realizaram apresentações para o público e devem participar também do show de Xuxa nesta segunda-feira (27);

Comes...

Para quem não comprou o pacote all inclusive, as refeições são realizadas no maior restaurante do navio, uma espécie de bandejão que serve iguarias como massas, pizzas e hambúrgueres;

Sem carne

Todos os vários restaurantes espalhados pelo navio contam com cardápios não veganos preparados por chefs especializados. É a primeira vez que isso acontece num cruzeiro — Xuxa não come nada com ingrediente de origem animal;

... E bebes

Café, chá e água (não engarrafada, vale ressaltar) são as únicas bebidas inclusas no pacote básico. Uma lata de refrigerante sai a nada menos do que US$ 3 (algo em torno de R$ 15);

Teatro

Amigos de longa data de Xuxa, Sérgio Mallandro e Eri Johnson apresentam espetáculos solos de comédia no teatro dentro do navio;

Onde

O embarque e desembarque (na próxima terça-feira, dia 28) do Navio da Xuxa são feitos pelo porto de Santos, em São Paulo.

O navio MSC Preciosa, onde acontece o evento promovido por Xuxa, conta com parque aquático, cinema 4D, spa, simuladores de Fórmula 1, cassino e teatro. Há também cinco restaurantes, com diferentes tipos de culinárias.

Segundo o site do navio, só não estão incluídas bebidas alcoólicas e não-alcoólicas no pacote da viagem. De resto, toda a alimentação, shows, espetáculos e atividades estão inclusos no pacote.

