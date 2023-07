A- A+

Cultura+ Cabine Fashion: moda, shows e oficinas integram programação Evento, que acontece no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, está marcado para os próximos dias 21, 22 e 23 de julho

Entre os próximos dias 21 e 23 de julho a Di Branco Buffet e Recepções - espaço localizado no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife - recebe a edição de férias do "Cabine Fashion", evento que reúne moda, shows, oficinas e outras atividades voltadas para os pequenos.



Com ingressos disponíveis a partir de R$ 10, a Cabine, que acontece das 11h às 20h, vai receber pelo menos 30 empreendedores que estarão à frente de itens como moda, acessórios, decoracão, maquiagem e gastronomia.



Participam da edição, entre outras, as lojas Copo de Leite, Lelê Kids, Tatu Blue, Donna Katy, Ludo Brinquedos, JN Joias, Paxx Acessórios, Açúcar Candy, Marcela Novaes, Bruna Lyra Laços, Cacazita e Ponto de Luz.

Espaço Gourmet

Para a edição de férias, a Di Branco To Go Delivery integra a programação no espaço gourmet com menu tomado por mini coxinhas, poá de queijo, dadinho de tapioca, cachorro-quente e masas, entre outras opções.



As lojas Três Marias, Amo Doce Lolita, Sindicato, Pop Corn, Ki Dindin e Ghiacciolo também vão marcar presença no espaço gourmet.

Oficinas e brincadeiras

Na programação voltada para os pequenos, o Cabine Fashion de Férias vai oferecer shows, brincadeiras e oficinas criativas, com destaque para o Teatrinho de Fantoches do Marionetes do Recife, Pallis e sua Turma, Heróis Recife e o Mágico Rodrigo Lima.

Já no Cabides Kids vão rolar as oficinas criativas com slime, pintura de tela, quadro de madeira e gesso. Cada uma das oficinas terá o custo de R$ 25 - também será oferecido o combo de duas oficinas pelo valor de R$ 40.

E no Espaço Beleza Kids, As Carinas vão oferecer maquiagem, penteado - itens que também podem ser adquiridos via combo - com preços a partir de R$ 30.



Caracterização com inspiração na Barbie é uma das novidades do espaço, que vai disponibilizar maquiagens infantis pelo valor de R$ 5.

Programação Cabine Fashion de Férias

Sexta-feira, 21 de julho

11h Abertura

11h às 20h Oficinas Criativas - Cabine Kids

11h às 20h Camarim e pinturinhas - As Carinas

15h As Princesas - Pallis e sua turma

16h A Liga da Justiça - Heróis Recife

18h Espetáculo Encanto - Pallis e sua turma

19h Teatrinho de Fantoches/Atração Surpresa - Marionetes do Recife

20h Encerramento

Sábado, 22 de julho

11h Abertura

11h às 20h Oficinas Criativas - Cabine Kids

11h às 20h Camarim e pinturinhas - As Carinas

15h Aranhaverso / Atração Surpresa - Heróis Recife

16h Wandinha e Enid - Pallis e sua turma

17h A Pequena Sereia - Pallis e sua turma

18h Teatrinho de Fantoches/Atração Surpresa - Marionetes do Recife

20h Encerramento



Domingo, 23 de julho

11h Abertura

11h às 20h Oficinas Criativas - Cabine Kids

11h às 20h Camarim e pinturinhas - As Carinas

14h Mágico Rodrigo Lima

16h Os Vingadores - Heróis Recife

17h Teatrinho de Fantoches/Atração Surpresa - Marionetes do Recife

18h Barbie e a PopStar/ A Casa Mágica Gabby - Pallis e sua turma

20h Encerramento

Serviço

Cabine Fashion de Férias



Quando: de 21 a 232 de julho, das 11h às 20h

Onde: Di Branco Buffet e Recepções (Rua Padre Anchieta, 567, Torre)



Ingressos a partir de R$ 10 e acesso gratuito para crianças com até 3 anos

Informações @cabinefashion

