ARTE VISUAL Caboclo de Lança de 12 metros de altura estampa Parque dos Lanceiros em Nazaré da Mata Obra assinada por Tony Artes é a milésima pintada por ele, em 26 anos de trajetória

Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte pernambucana, terra dos Maracatus, ganhou um caboclo de lança de 12 metros de altura e 18 metros de largura retratado em um painel, pelas mãos do artista visual Tony Artes.



A obra, a milésima assinada pelo artista, marca seus 26 anos de trajetória e pode ser contemplada em um mural instalado no Parque dos Lanceiros, localizado na entrada da cidade, distante cerca de 60Km de Recife.









A execução da obra ocorreu mediante parceria com a prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. No local, foram utilizados uma média de 60 litros de tinta, para um trabalho que levou cerca de 15 dias para ser finalizado.



Caboclo gigante

Figura central do Maracatu Rural, a pintura de Tony Artes, um caboclo de lança, foi pintado em tons de azul, vermelho, amarelo e verde.



Com a gola bordada e ampliada, a obra tem um fundo que dá ideia de profundidade e projeta a imagem para além da superfície da parede.

A milésima obra assinada pelo artista pernambucano agora se soma a outras tantas, também de sua autoria, e espalhadas por cidades como Glória do Goitá, Limoeiro, Tracunhaém, Chã de Alegria e Caruaru, entre outras.

Aos 36 anos de idade, sendo destes 26 atuando como artista visual e também na música, Tony tem como característica de seu trabalho a predominância de cores saturadas e contraste acentuado, com a cultura pernambucana como referência na maior parte do que produz.

