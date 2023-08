A- A+

MUSICA Caboclo Mestiço lança seu primeiro álbum nesta sexta-feira (1); saiba mais "Sistema Sonoro" conta com 10 faixas e viaja pela sonoridade do Brasil

Nesta sexta-feira (1), a banda pernambucana Caboclo Mestiço lançara seu primeiro álbum, intitulado “Sistema Sonoro”. O disco contém dez faixas, todas autorais, as quais já vem sendo executadas nas apresentações do grupo, a exemplo da apresentação realizada no 31º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2023) e, agora, ganham registro fonográfico.

O grupo, formado por Alê Maia, Hamilton Tenório, Roberto Patrício e Arnaldo do Monte, conta com uma proposta musical que se fortalece no novo projeto. Viajando pela Sonoridade do Brasil, mas com ouvidos abertos para a Música Eletrônica Mundial, a obra dialoga com ritmos musicais tradicionais de Pernambuco, a exemplo de Frevo e Ciranda, os quais podem ser encontrados nas faixas “Noite Sem Fim” e “Caboclo Mestiço”. Mas também lança mão de interações sonoras com a música latina e mundial, o que se pode ouvir em “Alagamar” e “Encruzilhada".

Num primeiro momento, o disco não estará disponível em mídias físicas como CD ou disco de vinil, mas dia 1 de setembro, "Sistema Sonoro" já estará disponível gratuitamente nas principais plataformas de streaming e no principal canal do grupo.

