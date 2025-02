Cacá Diegues trabalhava na finalização de "Deus ainda é brasileiro", com Antonio Fagundes

A- A+

O diretor Cacá Diegues, falecido nesta sexta-feira (14), aos 84 anos, deixou um último trabalho: "Deus ainda é brasileiro", continuação de "Deus é brasileiro", sucesso de 2003 estrelado por Antonio Fagundes e Wagner Moura.

Produzido pela LC Barreto, produtora de Luiz Carlos e Lucy Barreto com quem já havia trabalhado no clássico "Bye Bye Brasil", o filme estava em processo de finalização, com planos para ser lançado ainda em 2025.

A produtora Paula Barreto conta que Cacá estava feliz com o andamento recente da obra, após obterem a verba necessária para a conclusão do projeto filmado em 2023.

Além de Fagundes, que retorna ao papel de Deus, o novo filme conta com Otávio Müller, Neusa Borges e Bruce Gomlevsky no elenco.

"Deus ainda é brasileiro" foi rodado em Alagoas e contou 70% da sua equipe, incluindo produção e atores, de alagoanos.

