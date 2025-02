Cacá Diegues viveu tragédia pessoal com perda da filha, a atriz Flora Diegues

A- A+

Cacá Diegues afirmava que se sentia incapaz de fazer novos filmes desde que a filha, a atriz Flora Diegues, morreu, aos 32 anos, em decorrência de um câncer no cérebro.

Após a perda de quem considerava o seu "ser humano predileto", o cineasta — que morreu aos 84 anos, nesta sexta-feira (14) — permaneceu alguns anos "sem conseguir fazer mais nada", como discorreu num dos textos publicados na coluna semana que assinava no Globo.

Atriz de filmes como "O grande circo místico" (2017), dirigido por Cacá, e de novelas como " Além do tempo" (2015), " Deus salve o Rei" (2018), Flora lidou, por três anos, com um tratamento contra um câncer no cérebro.

A jovem havia começado a carreira de atriz ainda adolescente, no filme "Tieta do Agreste" (1996), dirigido pelo pai. No teatro, trabalhou com Domingos Oliveira, na peça "Os melhores anos de nossas vidas" (2000), e também atuou na montagem de "O Auto da Compadecida" de Leonardo Brício e Pedro Kosovski.

Na televisão, ela estreou em 2014, como uma das protagonistas da série de humor “Só garotas”, exibida no Multishow.

"Flora era meu ser humano predileto, a pessoa que eu mais amava neste planeta e com quem conversava durante dias seguidos sobre arte, política, o cinema e a vida. Ela estudou cinema na PUC, mas queria mesmo era ser atriz e foi uma ótima atriz, enquanto pôde. Depois do 'Grande Circo Místico', meu projeto era fazer um filme com ela e Betty Faria, chamado 'A dama', sobre duas gerações políticas tão diferentes. Eu estava preparando essa produção quando ela ficou doente. Não fui capaz de fazer o filme com outra atriz, joguei fora o roteiro", escreveu Cacá Diegues, num de seus textos publicados no Globo, em junho de 2021.

O que aconteceu com Cacá Diegues?

O diretor, produtor e escritor Cacá Diegues faleceu nesta sexta-feira aos 84 anos.

Um dos fundadores do movimento do cinema novo, ele foi imortal da Academia Brasileira de Letras e assinava uma coluna no Segundo Caderno do Globo, publicada aos domingos.

O cineasta sofreu complicações de uma cirurgia na próstata. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Veja também