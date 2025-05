A- A+

cinema Filme sobre Cacá Diegues será exibido no Festival de Cannes O documentário "Para Vigo Me Voy!" explora a carreira e a vida pessoal do cineastas, que morreu em fevereiro

O documentário "Para Vigo Me Voy!", sobre o cineasta Carlos Diegues, conhecido como Cacá Diegues, estreará no Festival de Cannes, entre 13 e 24 de maio. Com direção de Lírio Ferreira e Karen Harley, a produção também concorre ao Olho de Ouro, prêmio de Melhor Documentário no festival francês.

A coprodução da Globo Filmes com a GloboNews traz a estreia internacional do longa para a seção Cannes Classics. Em 2023, o documentário do também cineasta Nelson Pereira, Nelson Pereira dos Santos - Uma Vida de Cinema (com direção de Aída Marques e Ivelise Ferreira), esteve na categoria.

O enredo de Para Vigo Me Voy! é uma "viagem cinematográfica pela trajetória de Cacá Diegues", que explora a vida do cineasta criador do Cinema Novo através de seus filmes e de sua vida pessoal.

Com entrevistas ao longo dos mais de 60 anos de carreira de Cacá, a obra também costura a evolução do audiovisual brasileiro e de imagens inéditas das filmagens de Bye Bye Brasil e do inédito Deus Ainda É Brasileiro.

Cacá Diegues, uma das figuras mais conhecidas no cinema brasileiro, morreu aos 84 anos em 14 de fevereiro. Conhecido por obras como Bye Bye Brasil, Xica da Silva, Tieta do Agreste e Deus É Brasileiro foi um imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) e, ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman e Paulo Cesar Saraceni, fundou o movimento Cinema Novo.

