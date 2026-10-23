"Decadentemente", do cantor e compositor Cacaio, ganha lançamento no Youtube

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Há um 'recordar é viver' na arte que não necessariamente culmina em boas lembranças mas, quando entoado com leveza e em canto, soa como manifesto e remete a vivências que precisam ser evocadas para que, entre outros despertares, nunca mais se repitam.



Assim fez o cantor e compositor Cacaio no single "Decadentemente" - lançado nesta sexta-feira (23) em seu canal no Youtube - e nas plataformas de música nesta segunda (26).



Em tom quase lúdico, convidativo a acompanhá-lo do início ao fim da canção, ele transforma em música "um retrato do humano naquele recorte de tempo, mas também se ergue como um manifesto urgente pela democracia, pela ciência, pela preservação da natureza e pelo bem viver".





Gravado no Agreste, junto à sua parceira de vida e de arte, Gabi da Pele Preta, e um time de músicos da Região e do Recife, o single reforça o social como protagonista dos tempos de um Brasil pandêmico, em lirismo e letra que exalta também, entre outros recortes, as queimadas no Pantanal.









Com trombone

O retorno ao ano de 2020, em formato de música, conduz o ouvinte a rememorar fatos e se enxergar em versos, alguns deles sarcásticos enquanto o trombone faz as vezes entre os arranjos.



A 'pegada' de comunicar poeticamente a decadência humana a que um país foi submetido e que alguns, nos dias atuais, aplaudem como legado, é reforçada com o piano e também por elementos dinâmicos como o washboard e a guitarra - gravados entre o Studio Di Fagner e Alpha Studio Sessions, com apoio do Espaço Tio Wagner.



Cacaio

Há pelo menos quinze anos o cantor, compositor e produtor Cacaio transita com projetos de música autoral, assim como articulador da cena local.



Do Sertão do Araripe, em essência, ele segue percorrendo estradas e cantando histórias, passando também por palcos de festejos tradicionais de Pernambuco a exemplo do São João de Caruaru e do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).



Ao lado de Gabi da Pele Preta, nome potente da música e do fazer artístico agrestino, conhecida em força e entrega palcos afora, Cacaio apresenta "Decentemente" na sequência de "Teti Tantico", com coro de Mayara Pera e de Gabi.

"Vida", que contou novamente com Mayara e Gabi, e também com Flaira Ferro, completa a tríade que funciona como uma prévia do que vem no lançamento do seu primeiro EP.



No próximo dia 11 de novembro Cacacio lança "Decadentemente" no Sesc Caruaru, durante a programação da Mostra Leão do Norte.







SERVIÇO

Lançamento de "Decadentemente", single de Cacaio

Onde: Canal no Youtube, nesta sexta (23) e nas plataformas de música nesta segunda (26)

Informações: @cacaionomeiodomundo

Lançamento com show na Mostra Leão do Norte

Quando: segunda, 9 de novembro, às 20h

Onde: Sesc Caruaru - Rua Rui Limeira Rosal, s/n, Petrópolis, Caruaru

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