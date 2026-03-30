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FAMOSOS Cacau Protásio volta a enxergar após cegueira temporária e alerta sobre uso de pomada capilar Apesar da recuperação, ela relatou que ainda enfrenta sensibilidade à luz

A atriz Cacau Protásio afirmou que voltou a enxergar após sofrer um episódio de cegueira temporária causado pelo uso de uma pomada capilar. A atualização foi feita por meio das redes sociais, onde ela também relatou o processo de recuperação.

Em uma transmissão ao vivo, a artista disse que apresentou melhora após iniciar o tratamento. "Graças a Deus, com toda a medicação que eu estou tomando, minha vista melhorou. Graças a Deus, voltei a enxergar. Não está 100%, mas vai ficar. Meu olho ficou verde e muito danificado, mas agora está melhor", afirmou

Apesar da recuperação, ela relatou que ainda enfrenta sensibilidade à luz. "O verde já saiu, mas a claridade do sol e do celular me incomoda muito e faz meu olho arder mais e lacrimejar. Hoje já chorei muito ao mandar mensagens nos meus grupos para falar que voltei a enxergar", disse.

Episódio de perda de visão

A atriz também relembrou o momento em que perdeu a visão temporariamente. Segundo ela, o episódio durou entre seis e sete horas.

"Fiquei cega por 6h, 7h. Foi o pior momento da minha vida, horrível. Senti uma dor avassaladora. Eu chorava e não sabia o que fazer! Eu chorava e falava: ‘Caramba, tenho 50 anos, enxerguei até agora e não vou mais conseguir enxergar’. É a pior sensação que se pode ter: perder a visão de uma hora para outra", relatou.

Alerta sobre produtos

Após o ocorrido, Cacau afirmou que passou a orientar o público sobre o uso de cosméticos. A atriz mencionou a importância de verificar se os produtos estão regularizados pela Anvisa.

"O problema é que no mercado de cosméticos são vendidos vários produtos, e a gente tem que estar muito ligado com a Anvisa para ver o que a gente está usando. Todo dia, no mercado de cosméticos, chega produto novo. A culpa não é da profissional. Infelizmente, fornecedores vendem pomadas para profissionais que não são autorizadas pela Anvisa", disse.

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