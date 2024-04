Cachorro de Alok é internado após comer pedras em condomínio; mulher de DJ mostra raio-x

A- A+

A mulher do DJ Alok, a médica Romana Novais, compartilhou com os seguidores os momentos de tensão vividos pela família por causa da saúde do seu cachorro, Apollo. O animal precisou ser internado depois de comer diversas pedras do condomínio onde o clã mora.

Romana mostrou o resultado do exame de raio-x do cachorro que mostra os pequenos fragmentos de rocha em seu estômago. Segundo ela, Apollo está bem e segue em observação após uma cirurgia.

"Não imaginei que ele seria capaz de comer tanta pedra. E mesmo vomitando bastante e colocando para fora, quando ele foi fazer exame, ainda constava muitaaa no estômago. Precisou fazer cirurgia para retirar e agora está em observação. Que susto passamos!", destacou Romana.





Raio-x de Apollo, cachorro de Alok Foto: Reprodução/Instagram

Alok anunciou recentemente ter um novo membro de sua família. Trata-se do cão-robô Unitree Go2, uma tecnologia de quatro patas que faz de um tudo, como acompanhar o dono, dançar, pular, subir escadas, se alongar e até mesmo dar a patinha. "Agora somos 6", disse o DJ em suas redes sociais ao compartilhar um vídeo no qual ele, a esposa, os filhos e o cachorro (de verdade) aparecem brincando com o robô.

'Cambalhotas não estão disponíveis'

Mas quanto custa para comprar esse amiguinho de quatro patas tecnológico? O Unitree Go2 é de uma fabricante chinesa e pode ser comprado em lojas de varejo on-line, como Amazon e Ali Express. Custa por volta de US$ 2,4 mil (cerca de R$ 12 mil). Um dos lemas da empresa fabricante é "tornar o trabalho e a vida das pessoas mais convenientes, confortáveis e eficientes". Em fevereiro de 2023, um robô da mesma marca dançou com o cantor e dançarino americano Jason Derulo durante o pré-jogo do Super Bowl.

Feito de liga de alumínio e plástico de alta resistência, o Unitree Go2 pesa cerca de 7kg e pode alcançar uma velocidade de 12 km/h. É equipado com bateria de lítio com autonomia de até duas horas. Apesar de todas as funções, o fabricante avisa que o bichinho ainda não é capaz de tudo: "cambalhotas não estão disponíveis no momento". Outro aviso dado com destaque é que o Unitree Go2 deve ser usado apenas por adultos. "Crianças devem usar sob supervisão", alerta a empresa responsável.

No topo

Aos 32 anos, Alok Achkar Peres Petrillo é um dos principais DJs em atividade no mundo. Nascido em Goiânia, ele acumula mais de 28 milhões de ouvintes mensais no Spotify e tem 28,5 milhões de seguidores só no Instagram. Recentemente, Mick Jagger revelou que uma versão de "Living In a ghost town", dos Rolling Stones, feita por Alok, está na sua playlist de músicas que ele escuta para se exercitar.

Em agosto do ano passado, Alok se apresentou no dia do seu aniversário na Praia de Copacabana, no alto de uma pirâmide de 25 metros. O show, classificado pelo próprio artista como "o show do século", teve 4h30 de duração e movimentou cerca de R$ 152,5 milhões em turismo no Rio de Janeiro à época, segundo dados da Riotur.

