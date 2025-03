Cachorro Gene Hackman foi encontrado morto dentro de uma caixa; veja a explicação da polícia

A- A+

A morte de Gene Heckman, de 95 anos, e de sua esposa Betsy Arakawa, de 65, segue gerando interrogações a respeito dos últimos dias do casal.

A mulher teria falecido por complicações de uma contaminação por hantavírus.

Já o ator, que sofria de doença cardiovascular grave e Alzheimer avançado, teria morrido por complicações de seus quadros de saúde.

O casal foi encontrado morto, dentro de casa, no dia 26 de fevereiro. Um cachorro do casal também foi encontrado sem vida, dentro de uma caixa, em um armário.

Segundo as autoridades, Hackman, de 95 anos, morreu cerca de uma semana após a morte de sua esposa, de acordo com autópsias realizadas no casal.

Os investigadores acreditam que Arakawa faleceu em 11 de fevereiro, devido a complicações causadas pelo hantavírus, uma doença rara transmitida por roedores infectados.

Já Hackman morreu em 18 de fevereiro, de acordo com dados cardíacos obtidos de seu marcapasso.

De acordo com a legista, a causa da morte seria uma "doença cardíaca significativa", combinada a sintomas de Alzheimer em estágio avançado.

Em coletiva, a legista acrescentou que é "bem possível" que ele não soubesse que sua esposa morreu.

A polícia havia considerado um possível envenenamento por monóxido de carbono que já foi descartado.

Um pequeno vazamento de gás do fogão da cozinha foi encontrado na propriedade, mas era insignificante, disse o xerife.

Mas e o cachorro?

A investigação apontou que Betsy teria levado Zinna, o cachorro do casal, para um veterinário dias antes de sua morte para um procedimento.

Acredita-se que ela manteve a cadela presa em uma caixa em razão do procedimento.

Os cães Bear e Nikita, que foram resgatados em segurança na mesma mansão em que Gene Hackman, a mulher, Betsy Arakawa, e outro cachorro foram achados mortos, em 26 de fevereiro, têm destino incerto.

Os cachorros passam bem após a morte dos antigos donos, segundo as autoridades de Santa Fé (EUA), que investigam as circunstâncias do caso.

O pastor alemão Bear e Nikita, mistura de Akita Inu com pastor alemão, agora estão num "limbo", segundo o jornal The Mirror.

Isso porque os animais não podem ser realojados enquanto não for aberto e lido o testamento do casal.

Enquanto isso, os dois foram levados para um abrigo em Santa Fé.

"Eles ficarão lá indefinidamente até que se descubra quais provisões - se houver - Hackman fez para os cães após sua morte.

Resta saber se alguém da família de Hackman levará os cães ou se eles serão realojados com uma nova família", detalha o jornal.

