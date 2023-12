Cachorros, vacas e gatinhos: os pets dos famosos que roubaram a cena neste ano

A- A+

Quando os pets resolvem aparecer, por exemplo, na webcam de seus tutores famosos é sempre aquela rasgação de fofura da parte dos internautas, nas redes sociais. A tendência comum é que os animais de estimação virem uma atração a parte.



Afinal, quem aguenta tamanha simpatia dos bichinhos com o ser humano? E quando não fazem uma aparição surpresa, são as próprias celebridades que os trazem às telas, mostrando como o dia a dia delas também tem momentos com seus amigos de quatro patas.

E não é só questão de fofura dos animais. Neste ano, os pets mais famosos da rede mostraram também ser exemplos de fidelidade. Caso, por exemplo, do Joaquim, o cachorro da apresentadora Ana Hickmann, que a defendeu em novembro de uma agressão do então marido, Alexandre Correa.

Outros, já viralizaram pela simples exposição de sua imagem, como a gata Meredith Grey, de Taylor Swift, que foi identificada pelos fãs após aparecer junto de Ed Sheeran, em uma foto portada pelo cantor de “Perfect”.





Conheça os pets dos famosos que deixaram a sua marca neste ano:

Rita Lee, de Luísa Sonza



Luísa Sonza adotou a gata Rita Lee do Instituto Luisa Mell — Foto: Reprodução



Logo após a morte da lendária cantora Rita Lee, em maio deste ano, Sonza fez uma homenagem à artista. Por meio de uma postagem, ela contou a origem do nome de sua pet: “Rita foi tanto e é tanto pra gente. Irreverente, ensinou milhões de brasileiros que podemos ser nós mesmos. Ensinou sobre arte, sobre amor verdadeiro ao lado do seu amado e talentoso Roberto. Lutou pelos nossos anjinhos animais, não à toa homenageio minha gatinha bruxinha de Rita Lee”, escreveu nas redes sociais.

Harajuku Bitch, de Paris Hilton







Conhecida por dar tudo do bom e do melhor para os cãezinhos, a socialite enfrentou um momento difícil ao uma das integrantes do grupo morrer. A chihuahua Harajuku Bitch morreu em maio. No Instagram, Hilton publicou várias fotos compartilhando com os seguidores a dor que sentia. "Descanse em paz, minha doce querida. Obrigada por abençoar minha vida com seu amor incondicional", disse.

Plínio, de Anitta







O doguinho da cantora já é conhecido e não é de hoje. Nas redes, o cachorro, que fica na mansão da artista em Miami, chamou a atenção pela recepção animada dada a ela, ao voltar de uma viagem, também em maio deste ano. No vídeo publicado na conta oficial de Plínio, aparece ainda outro cão, o Charlie. Junto com os animais, Anitta vai ao chão, brincando com eles.

Camila Queiroz, de Nicole Bahls

Nicole Bahls tem no seu sítio uma vaca, a qual batizou de Camila Queiroz em homenagem a atriz — Foto: Reprodução/Instagram



As amigas de quatro patas da modelo viralizaram nas redes sociais por um motivo um tanto peculiar. Nada de momento fofo ou situação inesperada. O que chamou realmente atenção foi o nome dado a elas: "É babado. […] Como ela é muito linda, muito charmosa e meiguinha... Vocês mandaram a sugestão de nome e é uma pessoa que eu admiro muito. Quero colocar o nome de ídolos. Então, o nome dela vai ser Camila Queiroz. Tem tudo a ver com ela, não tem?", disse. Além da vaca, Nicole tem também o cachorro Elvis e as galinhas Maiara e Maraisa.

Renata, de Fernando Gabeira

O jornalista, comentarista da GloboNews, é um exemplo de tutor cujo pet também sempre tenta aparecer nas telas. Vira e mexe, a gata surge em programas do canal, seja dormindo, pulando de um lado para o outro ou subindo na mobília da casa. Neste ano, ela ainda chamou atenção por um momento inusitado. Gabeira, que estava em uma entrada ao vivo na TV, tentou acariciar a felina, mas foi mordido na mão. Apesar do susto, o comunicador ficou bem e viralizou nas redes sociais.

Joaquim, de Ana Hickmann



Ana Hickmann com o vira-lata Joaquim — Foto: Reprodução/Instagram



Durante uma briga, nervoso, o empresário Alexandre Correa, então marido da apresentadora, acabou por fechar a porta com força sobre o cotovelo dela. Em relato posterior na TV Record, ela disse que a ação dos cachorros, Fani e Joaquim, foi essencial para que conseguisse trancar o cômodo, livrando-se da agressão, e acionar a polícia.

— Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: "Pega!", e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também — contou Ana Hickmann.

Meredith Grey, de Taylor Swift

Ed Sheeran com Meredith Grey, a gata de Taylor Swift — Foto: Instagram (@teddysphotos)



É raro que a gata da cantora americana seja vista em público. Porém, em uma publicação do britânico Ed Sheeran, de “Perfect”, ela deu as caras — o cantor, entretanto, não explicou o motivo para tal encontro. Fãs reagiram rapidamente sobre a presença inesperada da pet. Nos comentários, os internautas até brincaram com a toda a situação: "Ed confirmando que Mer está viva é o destaque da minha semana ," escreveu um deles.

