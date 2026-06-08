Caçula de Angelina Jolie e Brad Pitt se destaca como lutador de muay thai
Knox ainda usa o sobrenome Jolie-Pitt, ao contrários dos outros irmãos
Knox Jolie-Pitt, filho mais novo do ex-casal Angelina Jolie e Brad Pitt, agora é lutador de muay thai — e sua presença recente no ringue fez a imprensa internacional lembrar, no fim de semana passado, do filme "O clube da luta".
O jovem de 17 anos foi filmando numa competição horas depois de se formar no Ensino Médio. Inclusive, ao discursar depois de pegar o diploma, avisou aos presentes: “Hoje à noite, vou lutar no Total Sonic Knockout 5 à 0h45, então assistam. Vou nocautear esses filhos da p---!”, disse ele, segundo a revista People.
Em julho de 2025, o rapaz já havia sido campeão do IKF Point Muay Thai Technical.
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A família completa
Juntos, Angelina e Brad têm seis filhos: Maddox, de 24 anos, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 17. Os caçulas são os único que ainda mantém o sobrenome Pitt na assinatura. Os outros resolveram abandonar o nome do pai após uma tumultuada separação do ex-casal 20 de Hollywood.
A primeira a fazer tal mudança nos tribunais foi Shiloh, embora Zahara tenha sido a primeira a se apresentar em público sem o Pitt. em 2022, ela se apresentou na Alpha Kappa Alpha Sorority no Spelman College como Zahara Marley Jolie, conforme um vídeo compartilhado pela revista Essence. No caso de Vivienne, o gesto ficou evidente durante sua participação na equipe de produção do musical “The outsiders”, onde aparece nos créditos apenas com o sobrenome da mãe. A ação causou impacto entre os fãs do famoso ex-casal e foi interpretada por muitos como um gesto de apoio a Angelina.
Detalhes sobre os filhos
Maddox Chivan Jolie: O primeiro filho, atualmente com 24 anos, foi adotado em 2002 pela atriz no Camboja, quando ela ainda não estava com Brad Pitt. Recentemente, ele entrou com uma ação judicial para remover oficialmente o sobrenome "Pitt" de seu registro, passando a assinar Maddox Chivan Jolie, além de já utilizar o nome artístico Maddox Jolie como assistente de direção no filme Couture.
Pax Thien Jolie: O quarto filho da família, de 22 anos, morou em um abrigo até os três anos, em 2007, quando Angelina Jolie e Brad Pitt o adotaram.
Zahara Marley Jolie: Foi adotada com três meses na Etiópia, em 2005, quando o casal já namorava. Atualmente com 21 anos, ela também deixou de usar o sobrenome Pitt publicamente, apresentando-se apenas com o sobrenome da mãe.
Shiloh Nouvel Jolie: Nascida em 2006, tem 20 anos e é a primeira filha biológica do casal. Ela solicitou judicialmente a retirada do sobrenome do pai assim que atingiu a maioridade.
Knox León Jolie-Pitt e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt: Os gêmeos são filhos biológicos do casal e nasceram em 2008, na França. Atualmente com 17 anos, Vivienne também removeu o sobrenome paterno de seus créditos profissionais, como no musical "The Outsiders", assinando apenas como Vivienne Jolie.