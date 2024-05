A- A+

FAMOSOS Caçula de Bon Jovi e 'príncipe do Shrek': conheça Jake, que se casou com Millie Bobby Brown Celebração aconteceu no último fim de semana e foi reservada para os íntimos

Enfim, casados. Jake Bongiovi, de 22 anos, e Millie Bobby Brown, de 20, decidiram oficializar a união em uma romântica cerimônia, reservada apenas para os mais próximos, no último fim de semana. De acordo com a revista People, estiveram presentes, por exemplo, Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi e os pais da noiva.

O envolvimento do casal vem sendo apontado desde junho de 2021, quando o filho mais novo do astro do rock publicou uma selfie com a atriz da série “Stranger Things”, da Netflix, na qual vive Eleven. Em 2023, a artista já estava chamando Bongiovi de seu “parceiro para a vida”.

Os dois, aliás, anunciaram o noivado em abril de 2023 com um post no Instagram, no ano passado, em que ela aparece com um anel. Neste domingo, Jake foi só elogios para as fotos que a noiva postou na praia. "Linda demais", "perfeita" e "maravilhosa como sempre" foram alguns dos elogios dele para Millie.

O filho do cantor Jon Bon Jovi e de Dorothea tem 22 anos e foi apelidado pelos fãs de Millie Bobby Brown de "príncipe do Shrek" após concluírem que ele é a cara do Príncipe Encantado, personagem da animação da Dreamworks. Tem três irmãos (Romeo, Stephanie, e Jess), sendo o caçula entre eles. Chegou a cursar um ano na Universidade de Syracuse, nos EUA, mas não voltou para continuar os estudos.

Talvez influenciado pela noiva, Jake decidiu apostar na carreira de ator. Ele já tinha atuado na comédia romântica "Sweethearts", de 2022, e no ano passado, foi escalado para "Rockbottom", longa sobre uma banda de rock dos anos 1980. Ele interpreta um vocalista que precisa vencer o medo do palco. Ele também é modelo, agenciado pela mesma empresa que cuida da carreira de Bella e Gigi Hadid.

