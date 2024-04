A- A+

BBB 24 Cadê a Mani? Davi faz live, não cita a mulher e ela some das redes sociais; fãs especulam Baiano campeão do BBB já apareceu no 'Mais você', gravou quadro do 'Domingão com Huck' e documentário, mas não mostrou nada da companheira

O BBB 24 acabou, mas o assunto Davi continua rendendo. Isso porque o baiano, vencedor do reality show, ainda não mostrou publicamente seu reencontro com Mani Rego, com quem tinha um relacionamento fora da casa. Na noite da última quinta-feira, ele fez uma live no Instagram e não falou sobre ela — disse, apenas, que conversou com a mãe rapidamente por telefone por causa da rotina corrida — e postou uma foto ao lado do pai. Nos comentários, os seguidores não cansaram de perguntar: "cadê Mani?".

Nas redes sociais da empresária, que está com Davi há um ano e meio, não há postagens recentes. A última vez que ela apareceu foi no "Encontro", antes de ele participar do "Mais você". Como a gravação do programa de Patricia Poeta é em São Paulo e o de Ana Maria Braga foi no Rio, os dois não conseguiram se encontrar quando o campeão voltou, de madrugada, dos Estúdios Globo após a final do BBB 24.

Muitos fãs especulam que o encontro entre os dois vai acontecer em algum programa da TV Globo, como o "Domingão com Huck", ou que tenha sido registrado com exclusividade para o documentário que o Globoplay faz do campeão. Na manhã desta sexta-feira, ele compartilhou bastidores da gravação da série.

"É tão óbvio que tão segurando o encontro do Davi com Mani pro Domingão", escreveu uma seguidora.





"O pessoal fica em uma pressão surreal , eu tenho certeza que o pessoal tá preparando alguma surpresa pra ele reencontrar a mulher , por isso ela não deve ter se pronunciado em nada nos stories para não estragar. É uma pressão desnecessária, calma gente , que agonia é essa", comentou outra.

Na tarde da última quinta-feira, ele e o Diogo Defante gravaram um quadro para o "Domingão" em Nova Iguaçu, onde o baiano foi ovacionado pelo público.

Esposa ou namorada?

O "sumiço" de Mani deixou os fãs ainda mais intrigados depois de ex-motorista de aplicativo sugerir — em entrevista a Ana Maria Braga, no "Mais você", na última quarta-feira (17) — que o relacionamento de ambos é apenas um "namoro". "A gente está namorando. Estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado", disse ele, que, dentro do confinamento, se referia à companheira como "esposa" e morava na casa dela na capital da Bahia.

No entanto, num papo com a jornalista Maria Beltrão — que ele encontrou nos Estúdios Globo, no dia da gravação do "Mais você" —, Davi afirmou que "estava só esperando os milhões caírem na conta" para realizar o sonho do casamento.

