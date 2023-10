A- A+

Cultura Cadê o brega? Premiação do Multishow gera polêmica no Recife por falta de representatividade Nova categoria "Brega e Arrocha do Ano" foi criticada por não ter representantes do gênero recifense entre os nomes indicados

Após o Prêmio Multishow divulgar a lista de finalistas das 23 categorias da sua edição em 2023, na última quarta-feira (9), uma das novas categorias, "Brega e Arrocha do Ano", causou polêmica no Recife, por conta dos nomes indicados.

Com exceção de Nadson O Ferinha, baiano do arrocha com três indicações, nenhum dos demais indicados, argumentam os críticos, seriam representantes do gênero pernambucano, mas artistas conhecidos no meio do forró universitário e sertanejo.



O vereador Marco Aurélio Filho, que preside a comissão de cultura e grandes eventos na Câmara do Recife, usou suas redes sociais e procurou a imprensa para denunciar o que ele chamou de "apropriação cultural".

"O Movimento Brega tem a cara e a força do recifense, é resistência. Como Vereador e autor da Lei que tornou o Movimento Brega patrimônio cultural do Recife, não podemos permitir que apaguem nossa história. Prêmio Multishow, Respeita nosso Brega!", postou o vereador.



À Folha de Pernambuco, Marco Aurélio Filho (PRTB) explicou sua revolta com a premiação. "Eles criaram uma categoria 'brega' e perceba que não tem nenhum cantor de brega, isso é um absurdo. É apropriação cultural e um escárnio com uma luta histórica. É pisar nos nossos artistas. Como a gente pode falar do brega na atualidade sem falar de Raphaela Santos e Priscila Senna e tantos outros nomes e sem fazer uma memória a Reginaldo Rossi? Isso é um desrespeito", desabafou.



"De certa forma, agradecemos ao Prêmio Multishow por incluir o brega na nomenclatura de uma de suas categorias, mas lamentamos a falta de representatividade desse gênero entre os indicados. Trabalhamos para que esse gênero cresça cada vez mais e temos consciência da dimensão cultural que ele abrange, inclusive com subgêneros que apresentam números expressivos nas plataformas de streaming", aponta Felipe Fonseca (Zilla), integrante da página Brega Bregoso.



"O brega está presente em diversos eventos e festivais culturais em todo o Brasil, sobretudo no Carnaval, onde já domina há alguns anos, com diversos hits e muita dança. Agradecemos também à Folha e a outras mídias regionais por abrir espaço para este debate crucial. Felizmente, tanto as redes sociais quanto os veículos de comunicação nos oferecem a oportunidade de corrigir essa desatenção e valorizar o brega como ele merece", conclui Felipe Fonseca.

