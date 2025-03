Cães de Gene Hackman achados vivos em mansão ficam em 'limbo' em meio à indefinição sobre testamento

A- A+

Os cães Bear e Nikita, que foram resgatados em segurança na mesma mansão em que Gene Hackman, a mulher, Betsy Arakawa, e outro cachorro foram achados mortos, em 26 de fevereiro, têm destino incerto.



Os cachorros passam bem após a morte dos antigos donos, segundo as autoridades de Santa Fé (EUA), que investigam as circunstâncias do caso.

O pastor alemão Bear e Nikita, mistura de Akita Inu com pastor alemão, agora estão num "limbo", segundo o jornal The Mirror. Isso porque os animais não podem ser realojados enquanto não for aberto e lido o testamento do casal. Enquanto isso, os dois foram levados para um abrigo em Santa Fé.

"Eles ficarão lá indefinidamente até que se descubra quais provisões - se houver - Hackman fez para os cães após sua morte. Resta saber se alguém da família de Hackman levará os cães ou se eles serão realojados com uma nova família", detalha o jornal.



O cachorro encontrado morto foi identificado como Zinna, de uma raça mestiça de Kelpie australiano e 12 anos de idade. O cão estava perto do corpo de Betsy.



Os outros dois animais estavam soltos pela residência e foram resgatados por equipes especializadas após a polícia localizar os corpos. Segundo o USA Today, Bear estava próximo ao corpo da antiga dona e foi capturado com facilidade. Já Nikita se mostrou arisca em meio à movimentação policial na mansão.

Depois de tentarem conduzir Nikita abrindo e fechando a porta do carro de Betsy e oferecendo guloseimas, as equipes precisaram montar uma armadilha no quintal, já durante a noite.

A polícia local investiga as circunstâncias da morte de Hackman, de Betsy e do cachorro. Nenhuma hipótese foi descartada. Dados do marca-passo do ator indicam que ele estaria morto desde 17 de fevereiro.

As autoridades aguardam as conclusões finais da autópsia e os resultados de exames toxicológicos.

