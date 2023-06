Caetano anuncia que a turnê de "Meu coco" poderá ser a última: "quero voltar à Bahia"

A- A+

O cantor e compositor baiano Caetano Veloso anunciou, em sua conta no Twitter, neste domingo (4), que a turnê do seu mais recente disco "Meu coco", poderá ser a última de sua carreira.

“Penso que esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo. Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana — e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir que venha à minha terra.”

Aos 80 anos, o artista possui uma longa discografia com 48 álbuns lançados, sendo 29 em estúdio e 19 ao vivo. É um dos ícones do movimento conhecido como Tropicalismo e ajudou a levar a música brasileira aos quatro cantos do planeta.



Com uma carreira que ultrapassa cinco décadas, Caetano construiu uma obra musical marcada pela releitura e renovação e considerada amplamente como possuidora de grande valor intelectual e poético.



Confira a postagem:



