Curiosidade Caetano fica em dúvida em questão com suas músicas no Enem: "Quando li, achei que são todas" Paula Lavigne, esposa e empresária do artista, confrontou Caetano sobre uma questão do Enem - realizado em todo o Brasil no último final de semana

Um vídeo postado nas redes sociais por Paula Lavigne, empresária e esposa do cantor e compositor baiano Caetano Veloso, arrancou boas risadas de seus fãs. Na filmagem, Paula confronta Caetano sobre uma questão do Enem - realizado em todo o Brasil no último final de semana - que envolve duas músicas do artista.



"Então, todo mundo perguntando aí qual seria a letra dessa resposta do Enem, diga aí!", indaga Paula. Lendo a questão impressa em um papel, o cantor demonstrou dúvida sobre a resposta correta. "Quando eu li eu achei que são todas", disparou.

"Como assim todas?", questionou a empresária. "Referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos. Na verdade tem isso nas duas letras", respondeu Caetano. "Você não acha que é a B?", pergunta ela. "Deixa eu ver. 'Percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia'. É, tá certo". A 'b', de bola", diz o cantor.



Confira o vídeo:



Alô, turma! Eu perguntei a @caetanoveloso qual alternativa é a correta de uma questão que caiu no #Enem2023 e que usou trechos de “Alegria, Alegria” e “Anjos Tronchos”! pic.twitter.com/g3a3eq0ovm — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) November 6, 2023

No entanto, quando ele leu o próximo enunciado, também considerou correto. "Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Então, isso tem nas duas canções. As cores tem numa e na outra. Acho que tem", afirma Caetano. "Eu não sei, tem que ser o que está aí no texto…", retruca Paula.

"Busca constante pela liberdade de expressão individual" - "eu achei que era essa, a D", diz Lavigne. "Eu acho também", concorda o artista. "Crítica à finalidade comercial das notícias, tem um pouco disso também. Mas a 'b' e a 'd' são as aparentemente mais apuradas…", avalia o cantor.



Se o próprio autor das música steve tanta dificuldade para responder a prova, avaliem os estudantes, não é mesmo?

