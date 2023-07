Caetano Veloso anuncia integrantes originais em show de 50 anos do disco "Transa"

A- A+

Tido como o mais importante ábum da carreira de Caetano Veloso, "Transa" ganhará um show especial em comemoração pela passagem dos seus 50 anos – ocorridos, na verdade, em 2022. Será no dia 13 de agosto, no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. A grande novidade é que o baiano anunciou, em suas redes, que os integrantes da banda que o acompanhou nas gravações do disco participarão da apresentação, que acontecerá na Marina da Glória.



Jards Macalé, Tutty Moreno e Áureo de Sousa foram confirmados, pelo próprio Caetano, no show. Macalé, inclusive, já era o nome divulgado no flyer oficial. Ele foi o produtor do disco, gravado em 1972, quando Caetano estava no exílio, em Londres. Ainda participaram do disco Gal Costa, em "Neolithic Man", e uma jovem Angela Ro Ro, tocando gaita na faixa "Nostalgia (That's What Rock'n Roll Is All About)".

Veja também

