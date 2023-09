A- A+

SHOWS Caetano Veloso anuncia novas apresentações de show do disco 'Transa'; veja datas Cantor e compositor volta a apresentar músicas do disco de 1971, após performance marcada por temporal em festival no Rio de Janeiro

Caetano Veloso fará dois novos (e únicos) shows com repertório ancorado no disco "Transa", um dos mais significativos de sua carreira. A informação foi adiantada pelo colunista Lauro Jardim, do GLOBO, nesta quinta-feira (14). As apresentações acontecerão no espaço Arena Jockey, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de novembro, com ingressos a partir de R$ 300 — as vendas já foram iniciadas no site Eventim.

Em agosto, Caetano Veloso subiu ao palco do festival Doce Maravilha, também no Rio de Janeiro, para recriar a emblemática obra de 1971, gravada em Londres, no período em que o artista baiano foi expulso do país, juntamente com o amigo Gilberto Gil, pelo regime militar ditatorial. Na ocasião da apresentação, no entanto, uma tempestade desabou na cidade, e Caetano entrou no palco com mais de cinco horas de atraso, quando boa parte do público já tinha ido embora. Desde então, fãs iniciaram uma campanha nas redes sociais para que ele repetisse o show em condições mais adequadas.

Cultuado por artistas como Tim Bernardes (que criou “Trepa”, uma versão do disco colorida por guitarra fuzz) e Romulo Fróes (que releu as canções do LP em show de 2022), "Transa" retornará aos palcos com a atual banda de Caetano e com a participação de músicos que participaram das gravações em 1971: Jards Macalé (no violão, na guitarra e na direção musical), Áureo de Souza e Tutti Moreno (nas percussões) — o baixista Moacyr Albuquerque morreu em outubro de 2000.

O repertório traz pérolas do cancioneiro de Caetano, como "You don’t know me", "Nine out of ten", "Neolithic man", "Nostalgia", "Triste Bahia" (uma criação sobre o poema de Gregório de Matos), "It's a long way" e "Mora na filosofia".

