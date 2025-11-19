A- A+

MÚSICA Caetano Veloso anuncia o lançamento do primeiro álbum solo do filho Zeca "Boas novas" sai no dia 26 de novembro e tem dez músicas inéditas do compositor do sucesso "Todo homem"

Na tarde desta quarta-feira, em suas redes sociais, Caetano Veloso fez propaganda da estreia fonográfica solo de seu filho do meio.

"Finalmente sai o primeiro álbum de Zeca! Boas Novas. Dia 26 de novembro. Fico orgulhoso do nosso filho. Ele é minuciosamente exigente em seu trabalho. Composições, emissão vocal celestial, escolha dos arranjadores, tudo ali nos comove. Que Deus o abençoe", escreve o cantor e compositor baiano.

No vídeo da publicação, repleto de imagens da família Veloso, o próprio Zeca, de 33 anos, fez uma narração:

"O portador de boas novas pede licença e nasce, astuto e manso. O mundo é uma pedra indócil, mas abre-se a quem sopra os cânticos que o reencantam. O portador de boas novas acende a festa e sofre claríssima alegria. A velha cidade cintila retemperada pelo sal dos nomes que ela adivinha. Boa nova, notícia que instaura a clareira. Penhor de amizade às gentes de boa vontade. Boa nova, supernova. Cruza o luzeiro do sul. Cores brasis no chão rajado. Dia que se prenuncia. Calado."



Filho de Caetano e da empresária Paula Lavigne, Zeca recheou seu primeiro álbum solo de canções autorais e inéditas. O trabalho, que terá 10 faixas (uma delas se chama "Salvador" e conta com as participações do seu pai e dos seus irmãos, Moreno e Tom) sai pela gravadora Sony, com a qual ele assinou contrato este ano. Também participam do disco Xande de Pilares (em "O sal desse chão") e Dora Morelenbaum (em "A carta").

Dono do sucesso "Todo homem" (lançado no show "Ofertório", feito com o pai e os irmãos em 2017), que foi lançado em single e ouvido mais de 55 milhões de vezes em serviços de streaming e no YouTube, Zeca teve uma de suas músicas, "O sopro do fole", gravada pela tia Maria Bethânia no álbum "Noturno" (2021).

No ano seguinte, ele próprio a regravou e lançou em single editado. Em 2023, ele fez seu primeiro show, "Desenho de animação", apresentado em pequenas casas de Rio e de São Paulo.

Em junho, Zeca Veloso chamou atenção pela presença em um evento de moda, em São Paulo, a convite da Loewe, marca de luxo espanhola que veste Beyoncé em um de seus shows.

Ao lado de outros famosos, como a atriz Isabelle Drummond e Enzo Celulari, ele posou até para fotos profissionais, tendo seu dia de modelo, vestindo roupas da grife.

Veja também